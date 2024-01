Príncipe Harry verifica o chão para evitar que Meghan Markle tropece na estreia de Bob Marley One Love

Meghan Markle e o Príncipe Harry criaram polêmica com sua aparição inesperada na estreia de “Bob Marley: One Love” na Jamaica.

O que se destacou foi o gesto atencioso do Príncipe Harry ao verificar e limpar meticulosamente o caminho de Meghan.

Pisando no tapete vermelho para o encontro noturno, o casal, de mãos dadas, exibiu uma presença glamorosa.

Em seu conjunto estiloso, a Duquesa de Sussex, de 42 anos, arrasou com um vestido preto de alças finas com saia princesa, complementado pelo elegante terno azul marinho do Príncipe Harry e camisa branca de botões.

O evento, que girou em torno de uma cinebiografia celebrando a vida e a música de Bob Marley, ecoou sua poderosa mensagem de amor e unidade, acrescentando profundidade à noite.

Esta estreia marcou o retorno de Meghan e Harry à Jamaica desde 2017, inicialmente destinado à celebração do casamento do amigo de Harry, Tom “Skippy” Inskip, com Lara Hughes-Young.

No entanto, a noite transformou-se numa experiência mais significativa para os ex-membros da realeza, com o gesto atencioso e protetor do Príncipe Harry para com Meghan tornando-se um destaque notável da noite memorável.