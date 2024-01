Príncipe William é visto saindo do hospital após visitar Kate Middleton

Príncipe William foi ver sua esposa, Kate Middleton um dia depois de ter sido anunciado que ela ficaria no hospital por um tempo – marcando o início do que podem ser visitas recorrentes.

Como você pode ver, Will estava viajando em seu próprio carro, com o pessoal de segurança seguindo logo atrás em um veículo separado. Ele tinha um passageiro com ele… mas PW estava ao volante.

A última vez que vimos Kate em público foi no Natal… e ela parecia estar com boa saúde. Com sua longa internação no hospital, certamente podemos esperar ver o Príncipe passar por aqui cedo e com frequência.