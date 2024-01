Prioridades, consulta e novidades: fique por dentro do Imposto de Renda 2024

Com a chegada de um novo ano, a preocupação com o Imposto de Renda começa a surgir na mente de muitos brasileiros. Este artigo trará todas as informações atualizadas sobre o Imposto de Renda 2024.

Prazos para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024

O período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2024, com base no ano de 2023, começa em 15 de março e vai até as 23h59 do dia 31 de maio. Portanto, é aconselhável não deixar para a última hora, pois o sistema pode enfrentar instabilidades.

Quem é obrigado a declarar o IR 2024?

Você será obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2024 se atender a qualquer um dos seguintes critérios:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; Obteve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil; Teve receita bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50; Pretende compensar prejuízos de atividade rural; Realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto; Possuía bens acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro do ano anterior; Tornou-se residente no Brasil.

Documentos necessários para a declaração

Antes de começar a preencher a declaração, é importante ter em mãos todos os documentos necessários:

Informações gerais



Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado;

Nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento;

Endereço atualizado;

Cópia da última declaração de imposto de renda pessoa física (completa) entregue;

Atividade profissional exercida atualmente.

Comprovação de renda

Informes de rendimentos de instituições financeiras, incluindo corretoras de valores;

Informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão, etc.;

Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas;

Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício, como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebidas no ano, entre outras;

Resumo mensal do livro-caixa com memória de cálculo do carnê-leão;

DARFs de carnê-leão.

Critérios para declarar o Imposto de Renda 2024

Para declarar o Imposto de Renda 2024, é preciso considerar rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2023. Estes rendimentos incluem salários, pró-labore, lucros tributáveis e até mesmo valores recebidos como Auxílio Emergencial, além dos rendimentos dos dependentes.

Calendário das restituições

O calendário de restituições divulgado pelo Governo Federal é o seguinte:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Expectativas para o Imposto de Renda 2024

Apesar da ansiedade, detalhes cruciais sobre o Imposto de Renda 2024 só serão divulgados no final do primeiro trimestre do próximo ano. Embora a espera possa parecer extensa, é importante aguardar as atualizações e possíveis alterações.

Restituições do Imposto de Renda 2023 em Processo

Recentemente, a Receita Federal iniciou a liberação de um novo lote de restituições referentes ao ano de 2023. Ainda há liberações de lotes residuais em andamento para aqueles contribuintes que tinham direito à restituição, mas enfrentavam pendências.

Nota: As restituições são liberadas assim que a situação é resolvida, garantindo o recebimento justo.

Informações Importantes Sobre a Restituição do Imposto de Renda

Beneficiários

O último lote liberado pela Receita Federal está destinado a cerca de 244 mil contribuintes que aguardavam sua restituição.

Forma de Recebimento

Os valores serão depositados nas contas bancárias informadas durante a declaração do Imposto de Renda.

Consulta Online

Para saber se você está entre os beneficiários, basta acessar o site da Receita Federal através e seguir as instruções claras fornecidas na plataforma.

Sequência de Pagamento e Prioridades

A Receita Federal segue uma ordem de prioridade para garantir a justiça e eficácia nos pagamentos de restituições:

Idosos: A prioridade inicial é para contribuintes acima de 80 anos, seguidos por aqueles entre 60 e 79 anos.

Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave.

Professores e Declarações Pré-Preenchidas: Em seguida, professores e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou recebimento via Pix terão suas restituições processadas.

Demais Contribuintes: Por fim, o pagamento alcançará os contribuintes que não se enquadram nas prioridades anteriores.

Onde Buscar Mais Informações

Se ainda restarem dúvidas sobre o pagamento do Imposto de Renda e sua restituição, é sempre recomendado buscar informações adicionais nos canais oficiais da Receita Federal.

A preparação para o Imposto de Renda vai além do preenchimento de formulários, envolve compreensão do processo, estar atualizado sobre as mudanças e saber quando e como buscar os benefícios financeiros devidos.