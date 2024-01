Processo de maiô por agressão sexual de Trey Songz rejeitado, terceira reclamação

Um processo de agressão sexual contra Trey Songz foi indeferida… com o juiz dizendo que a mulher nunca respondeu ao pedido de demissão de Songz, então sua reclamação está fora daqui.

Esta é uma alegação que ela inicialmente apresentou em 2022 por meio uma carta de demanda para ele, mas não processar oficialmente até o verão de 2023. Em sua carta de demanda original, ela pedia mais de US$ 5 milhões para resolver o problema fora do tribunal – mas ele nunca jogou bola, então ela acabou processando civilmente.

Você deve se lembrar… esta mulher – que entrou com o processo como Jane Doe – alegou que Songz havia puxado o seio da blusa do maiô durante um evento “Foxwoods Liquid Sundays com Trey Songz” e até afirmou que havia evidências de vídeo para respaldar sua afirmação.