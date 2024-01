programa alcança MILHARES de beneficiários; Veja quantos

Decorridos dois meses desde o lançamento do programa “Desenrola do Fies”, proposto pelo governo federal para a renegociação de dívidas vinculadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), os resultados foram tornados públicos nesta quarta-feira (10). Durante esse período, a iniciativa tem alcançado significativos avanços, impactando positivamente a situação financeira de diversos beneficiários.

Durante esse período relativamente curto, cerca de 164,5 mil beneficiários foram contemplados pelos descontos no Fies proporcionados pelo programa. Esses descontos, com potencial de alcançar até 99%, resultaram em acordos que totalizam mais de R$ 7,6 bilhões renegociados. Esse montante, até o momento, gerou um retorno financeiro significativo de R$ 338 milhões aos cofres públicos.

São Paulo se destaca como líder nesse processo, com a renegociação de mais de 30 mil contratos. O valor total renegociado somente no estado paulista atingiu a expressiva marca de R$ 1,1 bilhão.

O “Desenrola do Fies” não apenas viabiliza condições mais acessíveis para os devedores, mas também se consolida como estratégia eficaz para a recuperação de recursos financeiros pelo governo federal. O programa continua a atrair a atenção de milhares de brasileiros.

“A renegociação do Fies visa auxiliar 1,2 milhão de brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras devido a débitos junto ao Fundo. Com isso, promove-se a equidade no acesso ao ensino superior, assim como o alívio do ônus financeiro que muitos estudantes e ex-estudantes suportam”, disse a Secretaria de Comunicação Social.

Condições de parcelamento

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal brasileiro que tem como objetivo facilitar o acesso ao ensino superior, fornecendo financiamento para estudantes que desejam cursar uma graduação em instituições de ensino particulares. O Fies busca diminuir as barreiras financeiras que impedem alguns estudantes de ingressarem no ensino superior.

Como já dito anteriormente, o governo anunciou recentemente uma série de medidas destinadas a facilitar o processo de quitação de dívidas estudantis acumuladas. Para débitos com mais de 90 dias de atraso até 30 de junho de 2023, os devedores terão a oportunidade de desfrutar de descontos atrativos.

No caso de pagamento à vista, está previsto um desconto de até 100% sobre os encargos (juros e multas), além de 12% sobre o valor financiado pendente. Alternativamente, os estudantes podem escolher o parcelamento em até 150 vezes mensais, também com a vantagem de um desconto integral de 100% nos encargos, mantendo as demais condições contratuais.



Além disso, para aqueles que acumularam débitos com mais de 360 dias de atraso até 30 de junho de 2023 e estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, existe uma oferta bastante atrativa. Nesses casos é possível obter um desconto de até 99% sobre o valor consolidado da dívida, incluindo o principal, ao liquidar integralmente o saldo devedor em até 15 prestações mensais.

Saiba como renegociar dívidas do Fies

Para aqueles que buscam orientações sobre o processo, o primeiro passo é solicitar a renegociação diretamente ao agente financeiro responsável pelo contrato. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão preparados para receber os pedidos de renegociação, facilitando o acesso dos interessados a essa iniciativa.

Os estudantes têm até o dia 31 de maio de 2024 para procurarem os bancos e iniciarem o processo de renegociação de dívidas. A oportunidade é limitada, portanto, aqueles com débitos do Fies que desejam quitar suas dívidas são incentivados a agirem prontamente e explorarem as opções disponíveis para resolver as pendências financeiras.