Programa de pagamento de dívidas com desconto começa hoje (5)

A partir desta sexta-feira, 5 de janeiro, os contribuintes que possuem dívidas junto à Receita Federal têm a oportunidade de regularizar sua situação financeira com desconto. O programa de autorregularização incentivada de tributos entra hoje em vigor, permitindo que os devedores quitem seus débitos com um desconto de 100% nas multas e nos juros.

Para aderir a esse benefício, os contribuintes precisam realizar um pedido através do portal do Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC). A iniciativa visa simplificar e agilizar o processo de regularização fiscal, proporcionando condições mais vantajosas para os devedores.

O programa concede aos contribuintes a oportunidade de admitirem a existência de débitos, efetuando o pagamento apenas do valor principal. Em contrapartida, eles precisam desistir de eventuais ações judiciais relacionadas às dívidas e, como contrapartida, receberão o perdão integral dos juros e das multas de mora e de ofício. Além disso, o programa prevê a não realização de autuações fiscais para aqueles que aderirem.

Esta iniciativa foi estabelecida pela Lei 14.740, sancionada em novembro de 2023, e representa uma oportunidade única para os contribuintes regularizarem suas pendências fiscais de forma mais acessível e eficiente. A adesão ao programa estará disponível por um período determinado, e os interessados são incentivados a aproveitar essa oportunidade para regularizar sua situação junto à Receita Federal.

Autorregularização pelo portal e-CAC

O portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) é uma plataforma online disponibilizada pela Receita Federal do Brasil para oferecer diversos serviços e informações aos contribuintes. Esse ambiente virtual permite que os cidadãos, empresas e seus representantes realizem uma série de transações e consultas relacionadas às obrigações fiscais e tributárias.

Através do e-CAC, os usuários podem acessar informações sobre sua situação fiscal, consultar extratos, obter documentos fiscais, enviar declarações, realizar parcelamentos de débitos, entre outras atividades. Além disso, é no e-CAC que os contribuintes podem aderir a programas e benefícios oferecidos pela Receita Federal, como é o caso do programa de autorregularização incentivada de tributos mencionado na notícia anterior.

A Receita Federal anunciou que o período de adesão ao programa de regularização fiscal, destinado a pessoas físicas e empresas, foi estendido até o dia 1º de abril. Originalmente programado para iniciar na última terça-feira (2), o prazo foi adiado para hoje devido a problemas técnicos enfrentados no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.

O programa oferece a oportunidade para os contribuintes pagarem suas dívidas com desconto de 100% em multas e juros, mediante adesão através do portal e-CAC. Apesar do atraso no início do período de adesão, a Receita Federal enfatiza que o novo prazo proporcionará tempo suficiente para que pessoas físicas e empresas aproveitem os benefícios do programa de regularização.

É Importante ressaltar que, ao fazer o pedido de adesão no e-CAC e este ser aceito, a Receita Federal considerará que houve confissão extrajudicial e irrevogável da dívida. Portanto, é crucial que os contribuintes interessados observem o prazo estendido e ajam dentro do período estabelecido para garantir a participação no programa de regularização fiscal.

Conforme as diretrizes do programa implementado pela Receita Federal, o contribuinte que aderir à autorregularização terá a opção de efetuar o pagamento de 50% do débito como entrada. O restante poderá ser parcelado em até 48 meses, permitindo uma maior flexibilidade financeira aos participantes do programa.