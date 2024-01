Programa Sua Vida Com Novo Olhar já entregou 1.900 óculos para a população carente de Penedo

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) segue mudando a vida dos penedenses. Nesta sexta-feira (26), o Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar beneficiou mais de 400 pessoas com óculos de grau gratuitos.

Criado na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, o programa já entregou 1.900 óculos para pessoas carentes no município através das Secretarias Municipais de Saúde (SEMS), Educação (SEMED) e Assistência Social (SEMASDH).

“Em 2022, entregamos 600 óculos. E em 2023, foram 1.300, finalizando hoje a entrega para pessoas que fizeram a consulta em outubro, novembro ou dezembro. Para 2024, a previsão é entregar mais 2.400 óculos para a população de Penedo. As pessoas carentes que precisam, procurem as secretarias de Saúde, Educação e Assistência para fazerem o cadastro no programa e receberem seus óculos”, disse a Secretária Municipal de Saúde Waninna Mendonça.

O Prefeito Ronaldo Lopes se orgulha do tamanho que programa tomou ao ser expandido para outras secretarias e atingir mais pessoas, porque era uma necessidade que ele presenciava no dia a dia com a população.

“Hoje é um dia muito gratificante para qualquer gestor. Fomos eleitos por vocês para fazer exatamente isso, melhorar a qualidade de vida dos penedenses. Nesse caso dos óculos, é impressionante como andávamos pelas ruas e sentíamos essa necessidade nas pessoas e elas não podiam comprar os óculos. E agora conseguimos dar esse equipamento que vai melhorar a vida das pessoas”, declarou Ronaldo Lopes.

Como se inscrever?

Para se cadastrar no Programa Sua Vida Com Novo Olhar, as pessoas devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Largo de Fátima, munidas do cartão SUS, NIS e comprovante de residência, além de informar número de telefone para confirmar a marcação da consulta e a escolha do modelo dos óculos, tudo isso sem custo para os beneficiados.

Texto Gabriela Flores – jornalista SEMS Penedo

Fotos Deywisson Duarte – Secom PMP