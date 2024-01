Programas do intervalo do Super Bowl classificados: Quais são os melhores e os piores programas da história do Super Bowl?

Com um dos espaços publicitários de TV mais lucrativos e uma audiência global de 150 milhões de pessoas assistindo, os palcos não são muito maiores do que o Super Bowl Show do intervalo.

Estrelas de todos os gêneros musicais escreveram seus nomes no folclore da NFL ao se apresentarem no intervalo de 15 minutos, com milhões gastos em iluminação, gráficos e na contratação do astro do show.

Raramente houve um artista grande demais para o Super Bowl, e uma olhada nos artistas anteriores prova isso: Beyoncé, The Weeknd, U2, Eminem, Shakira e Jennifer Lopez são apenas algumas das estrelas de renome mundial que aceitaram o cargo.

Qual show do Super Bowl foi o melhor?

PrincipeO show de continua sendo sem dúvida o show mais excêntrico e divertido da história do Super Bowl.

Mesmo no meio de uma tempestade em Miami, a falecida lenda do pop conseguiu um Foo Fighters cover e agitou o público com ‘We Will Rock You’.

Escusado será dizer que a sua performance de ‘Purple Rain’ ainda vive na memória sete anos após a sua trágica morte. O artista icônico sabia exatamente como iluminar a arena quando subiu ao palco do Dolphins Stadium em 2007.

Tanto é que quando o Colts de Indianápolis garantiu uma vitória por 29-17 sobre o Ursos de Chicagoquase parecia um rebaixamento do que Principe produzido no palco.

Qual show do intervalo do Super Bowl foi o pior?

O Feijão de corda são adorados em todo o mundo por sua vasta coleção de sucessos. Mas o show de 2011, interrompendo o Pacote Green Bay‘vitória sobre o Pittsburgh Steelersfoi um pesadelo.

Com trajes robóticos iluminados e um Golpear dueto com Fergie, este foi um passo longe demais para a perplexidade – mesmo para um grupo com a inovação e exuberância do BEP.

Da má escolha das músicas às performances assustadoras, os fãs esperavam melhor da equipe de will.i.am.