Proibição de mídia social de Kelly Clarkson para crianças elogiada por grupos de pais

Kelly Clarkson acertou em cheio com sua decisão de manter seus filhos fora das redes sociais… pelo menos no que diz respeito a alguns grupos nacionais de pais.

The MomCo International disse ao TMZ … “Adoramos que Kelly esteja tomando essa decisão ousada para seus filhos e esperamos que isso ajude os pais a normalizarem, permitindo que os filhos sejam crianças sem a pressão adicional de uma vida digital, enquanto ainda estão aprendendo como navegar pela vida em 3 -D.”

Lembre-se… Kelly diz que a mídia social é difícil para as crianças em geral, mas é ainda pior para crianças com mãe ou pai famoso… daí a proibição do IG para sua filha Rio e filho Remington.