Projeto Cores de Penedo será lançado oficialmente nesta quinta-feira, 18

Cores de Penedo vai revitalizar alguns prédios do Centro Histórico; Projeto é uma parceria da Prefeitura de Penedo com a empresa Miracor Tintas e Texturas

O Projeto Cores de Penedo tem dia e hora para ser lançado: Será nesta quinta-feira (18), às 15 horas, no auditório da Procuradoria Geral do Município.

O projeto, que visa reparar e revitalizar a fachada de alguns imóveis situados no Centro Histórico é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo que envolve Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e a empresa alagoana Miracor Tintas e Texturas.

O evento de oficialização terá as presenças do Prefeito Ronaldo Lopes, dos secretários da SETUREC, SEMARH e SEINFRA, dos representantes do trade turístico e dos moradores que vão ser contemplados com o projeto.

A Miracor Tintas e Texturas já é uma grande parceira da Prefeitura de Penedo. Em setembro de 2023, a empresa colaborou na formação de mulheres incluídas no Programa Mulheres Construindo Sonhos, aprendizado gratuito sobre técnicas de pintura aplicadas na construção civil.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC