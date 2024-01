Projeto de inocência ‘gratificado’ do ex-advogado de Scott Peterson, Mark Geragos, no caso

Marcos Geragos advogado de Peterson durante seu julgamento de 2004, juntou-se a nós na sexta-feira no “TMZ Live”, e perguntamos a ele sobre o desenvolvimento surpreendente – os advogados do Innocence Project citando “novas evidências” em processos judiciais obtidos por ABC noticias .

Geragos diz que pode desmascarar todas as evidências do julgamento de Peterson, mas acha que o júri se concentrou na admissão de Peterson de que estava traindo sua esposa.

A ABC diz que o Projeto Inocência está pedindo uma tonelada de itens relacionados ao caso que não conseguiu encontrar… incluindo o relógio de Laci, evidências de um roubo em 2002, do outro lado da rua da casa dos Peterson, e entrevistas com várias testemunhas.

O Gabinete do Procurador do Condado de Stanislaus, que processou Peterson, diz: “O Sr. Peterson, como todos os indivíduos condenados por crimes, tem o direito legal de apelar de sua condenação com representação de sua escolha.”

Também aponta que sua condenação foi confirmada por um juiz do Tribunal Superior em 2022 “depois que os argumentos foram apresentados pela equipe de defesa do Sr. Peterson e pelos advogados do Gabinete do Procurador-Geral da Califórnia”.