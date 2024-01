Promessa para zerar fila do INSS até o final de 2023 foi cumprida?

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) reiterou sua preocupação e insatisfação em relação ao não cumprimento da promessa feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, de zerar a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até o final de 2023. A entidade expressou sua frustração diante da constatação de que a meta estabelecida não foi atingida.

De acordo com a nota oficial divulgada pela ANMP, a expectativa é que o número de requerimentos pendentes para atendimento pelo INSS alcance a marca de 2 milhões no próximo ano. A entidade destaca que, além do aumento na demanda, não há previsão orçamentária suficiente para cobrir as despesas associadas a esse contingente.

O ministro Carlos Lupi havia se comprometido publicamente a resolver a situação da fila do INSS até o final do ano passado, buscando atender às necessidades dos segurados e agilizar o processo de concessão de benefícios previdenciários. No entanto, a ANMP afirma que a realidade atual contradiz as promessas feitas, gerando frustração entre os profissionais da saúde e a população em geral.

Descumprimento de promessa de zerar fila do INSS

A diretoria da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) relembrou as declarações feitas pelo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. No início do ano passado, quando tomou posse, Lupi prometeu eliminar a fila de atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 31 de dezembro.

A entidade manifestou sua preocupação, destacando que havia alertado o ministro sobre erros cometidos por medidas adotadas ao longo do último ano. Segundo a Associação, Carlos Lupi ignorou as advertências, persistindo em estratégias que, na visão da ANMP, contribuíram para a deterioração do programa de bônus, a redução da pontuação das tarefas e a facilitação excessiva da concessão de benefícios.

O colegiado da ANMP denunciou essas políticas como ineficazes e, ainda mais grave, como prejudiciais ao sistema da Previdência Social. Em meio à crise e ao aumento expressivo da fila de atendimentos, a Associação reiterou sua posição contrária a tais medidas, alertando para as possíveis consequências negativas que podem afetar tanto os profissionais de saúde quanto os beneficiários do INSS.

ANMP denuncia gestão inadequada



Você também pode gostar:

Segundo a nota divulgada pela entidade, a situação atual evidencia a falta de competência do Ministro Carlos Lupi para cumprir a missão que lhe foi confiada. A numerosa fila para atendimento e o aprofundamento do rombo nos recursos previdenciários são apontados como resultados diretos de uma administração inadequada.

A ANMP expressou sua preocupação ao afirmar que, diante do cenário, é improvável que o ministro reconheça seus equívocos. Diante dessa constatação, a entidade considera inviável a permanência de Carlos Lupi à frente da pasta da Previdência.

Em uma análise crítica, a associação declarou que “Agora, ficou ainda mais evidente que o Ministro não possui competência alguma para gerir a missão que lhe foi confiada. Como é improvável que ele reconheça seus equívocos, sua permanência à frente da pasta se mostrou inviável. Carlos Lupi não merece o Ministério e o Brasil não merece Carlos Lupi”.

Diante do cenário de descumprimento da promessa de zerar a fila do INSS e das críticas da ANMP em relação à gestão do Ministro Carlos Lupi, a situação no âmbito previdenciário do país atinge um ponto crítico. Desse modo, é importante que os trabalhadores e a sociedade em geral acompanhem atentamente as ações e decisões do governo federal.