Promotores decidem retirar acusações de agressão agravada contra Jackson Mahomes antes do confronto no tribunal

AA audiência preliminar de Jackson Mahomes, irmão do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, se aproxima Quarta-feiraOs promotores do condado de Johnson estão tomando uma atitude surpreendente.

Num desenvolvimento recente, os promotores apresentaram uma moção para rejeitar três acusações criminais de agressão sexual agravadas, restando apenas uma acusação de agressão por contravenção contra o 23 anos influenciador de mídia social.

Incidente de agressão sexual de Mahomes

Esta decisão ocorre no momento em que Mahomes enfrenta escrutínio legal por supostos incidentes em Aspenum Parque Overland restaurante, levando à sua prisão em Maio de 2023.

Vídeo de vigilância do restaurante mostrou Mahomes beijar à força uma mulher, e ele foi posteriormente acusado de três acusações de agressão agravada, juntamente com a acusação de contravenção por bateria.

A moção para rejeitar as acusações é acompanhada de complicações na obtenção do testemunho de Aspen Vaughna mulher e ex-dona de restaurante envolvida no caso.

Vaughnque planeja fazer valer seu direito da Quinta Emenda, tem evitado comparecer ao tribunal.

Os promotores entregaram intimações a diversas testemunhas por Quarta-feira audiência preliminar.

A moção revela o ceticismo dos promotores sobre Vaughn’s credibilidade, afirmando, “mesmo que Vaughn recebesse imunidade, ela diria ‘ela não foi sincera com a polícia e que o encontro com o réu foi consensual'”.

Apesar das tentativas de contato Vaughnnão houve resposta sobre o desenvolvimento recente.

Vaughn conversou anteriormente com KMBC 9 em Agosto de 2023expressando dúvidas sobre a investigação criminal e o impacto que ela teve sobre ela pessoal e profissionalmente.

Advogado: Jackson não fez nada de errado

O advogado de Mahomes, Brandon Daviespermanece firme em sua defesa, afirmando, “Como eu disse desde o início, Jackson não fez nada de errado. Tínhamos plena confiança de que a verdade sobre o assunto seria finalmente revelada. A defesa reservará mais comentários até que a contagem restante seja resolvida.”

A acusação de contravenção envolve uma vítima separada das três acusações criminais, e os promotores pretendem prosseguir com esta acusação.

Em meio a procedimentos legais, Jackson Mahomes enfrentou o escrutínio público enquanto trolls sequestravam seu Ano Novo celebração em Instagram.

Os comentaristas fizeram referência ao seu caso judicial, com um deles afirmando: “Espero que ninguém tenha sido agredido.”

Outro sugeriu violação de ordens judiciais, alegando Mahomes não deveria consumir álcool.

Enquanto o Mahomes O caso se desenrola, o drama do tribunal e os comentários públicos continuam a destacar os problemas jurídicos do influenciador da mídia social.