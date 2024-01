Proteção para iPhones roubados será lançada pela Apple em alguns dias; veja novidade!

A Apple está prestes a lançar a tão aguardada atualização do iOS 17.3, que trará novidades e melhorias significativas para os usuários de iPhones. Um dos recursos mais importantes dessa atualização é a Proteção de Dispositivo Roubado, que visa evitar que iPhones roubados sejam utilizados por criminosos para acessar aplicativos bancários das vítimas.

Proteção de Dispositivo Roubado: uma medida de segurança essencial

A Proteção de Dispositivo Roubado foi desenvolvida pela Apple como resposta a um crescente número de casos de roubo de iPhones e ataques a contas bancárias das vítimas. Após uma reportagem do The Wall Street Journal, que entrevistou um rapaz condenado a 94 meses de prisão por roubar iPhones e utilizar a autenticação biométrica das vítimas para esvaziar suas contas bancárias, a empresa decidiu agir.

O objetivo principal da Proteção de Dispositivo Roubado é inibir esse tipo de golpe, exigindo a autenticação biométrica via Face ID ou Touch ID quando o iPhone for utilizado em um local desconhecido. Dessa forma, os ladrões que possuem apenas acesso à senha numérica da vítima não conseguirão utilizar o aparelho para acessar informações sensíveis.

Além disso, a Proteção de Dispositivo Roubado também ativa um atraso de uma hora para alterar a senha do Apple ID e desativar recursos de segurança, como o Buscar. Essa medida permite que iPhones roubados sejam rapidamente recuperados pelas autoridades e devolvidos aos seus legítimos proprietários.

Ativação da Proteção de Dispositivo Roubado

Vale ressaltar que a Proteção de Dispositivo Roubado é uma função opcional e não vem ativada por padrão. Para usufruir desse importante recurso de segurança, os usuários precisam ativá-lo manualmente em seus dispositivos. O processo é simples e pode ser feito seguindo os passos abaixo:

Acesse o menu “Ajustes” no seu iPhone. Em seguida, vá até “Face ID e senha”. Procure pela opção “Proteção de Dispositivo Roubado” e ative-a.

Após seguir essas etapas, o seu iPhone estará protegido pela nova funcionalidade e você poderá desfrutar de uma camada adicional de segurança.



Você também pode gostar:

Suporte para playlists colaborativas no Apple Music

Além da Proteção de Dispositivo Roubado, a atualização do iOS 17.3 também trará outras melhorias e recursos interessantes para os usuários de iPhones. Um dos destaques é o suporte para playlists colaborativas no Apple Music.

Com essa nova funcionalidade, os usuários poderão criar playlists em conjunto com seus amigos e familiares, permitindo uma experiência musical compartilhada. Agora, será mais fácil descobrir novas músicas e compartilhar os seus gostos musicais com as pessoas queridas.

Reagindo a músicas com emojis

Outra novidade interessante presente no iOS 17.3 é a possibilidade de reagir a músicas com emojis. Agora, os usuários poderão expressar suas emoções em relação às músicas que estão ouvindo através de emojis específicos.

Essa funcionalidade adiciona uma nova camada de interação ao Apple Music, permitindo que os usuários expressem suas opiniões de forma divertida e criativa. Se você adora uma música, agora poderá demonstrar isso através de um emoji que represente a sua reação.

Ademais, com a atualização do iOS 17.3, a Apple demonstra mais uma vez seu compromisso em oferecer aos usuários a melhor experiência possível com seus dispositivos. A Proteção de Dispositivo Roubado é um recurso essencial para evitar o acesso não autorizado a informações pessoais e financeiras, trazendo mais segurança para os usuários de iPhones.

Além disso, os recursos adicionais, como o suporte para playlists colaborativas e a possibilidade de reagir a músicas com emojis, proporcionam uma experiência mais interativa e divertida no uso do Apple Music.

Portanto, fique atento ao lançamento do iOS 17.3 e não deixe de atualizar o seu iPhone para desfrutar de todas essas novidades e melhorias. A segurança e a experiência do usuário estão sempre em primeiro lugar para a Apple, e essa atualização é mais uma prova disso.