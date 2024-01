Provas comuns para a credibilidade do Hip Hop de Drake após a desaprovação de Mos Def

no Hot 97 Ebro , Laura Stylez dar Pedro Rosenberg discutido Yasin Bey O comentário agora viral de que a música de Drake para rádio foi feita sob medida para lojas de departamentos e shopping centers … uma opinião com a qual o rap de Chicago não combina.

Common observou que atacou a comercialização do rap com seu clássico de 1994, “I Used to Love HER”, mas não necessariamente viu a popularidade de Drake como uma coisa ruim, e ele acha que a longevidade de Champagne Papi fala muito sobre seu talento.