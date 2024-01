Quadrados do Super Bowl: como funciona o jogo, melhores números, regras e muito mais

Super Bowl Domingo não é apenas sobre o confronto épico em campo; é também sobre a emoção de roer as unhas das praças do Super Bowl. Este jogo simples, mas emocionante, adiciona uma camada de diversão às festividades, criando uma experiência envolvente para todos, independentemente da lealdade da equipe. Agora, vamos desvendar a magia por trás dos quadrados do Super Bowl.

Como funcionam os quadrados do Super Bowl?

1. Configurando a grade:

– Imprima uma grade 10×10 ou use ferramentas online para uma configuração virtual.

– Inclui uma linha e coluna extra em branco para desenhar números.

2. Selecionando quadrados:

– Incentive os convidados da festa, colegas de trabalho e amigos a escolherem quadrados.

– Cada quadrado representa uma entrada, marcada com iniciais.

3. Conclusão do conselho:

– Preencha toda a grade antes de desenhar os números.

– A grelha é composta por 100 quadrados, normalmente dispostos com a equipa da casa no topo e o visitante na lateral.

4. Números de desenho:

– Sorteio aleatório de números de 0 a 9 para ambas as equipes.

– O segundo dígito da pontuação no final de cada quarto determina os vencedores.

5. Determinando os vencedores:

– Se, por exemplo, o resultado do intervalo for Chiefs 17, Eagles 10, o vencedor é a pessoa no quadrado com “7” para Chiefs e “0” para Eagles.

Quanto pagam os quadrados de $ 10 do Super Bowl?

Na maioria dos pools quadrados do Super Bowl, um investimento de US$ 10 pode render pagamentos emocionantes no final de cada trimestre e na pontuação final. A distribuição de prêmios normalmente inclui recompensas para o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e a grande final.

Por exemplo, se o quadrado selecionado corresponder ao último dígito da pontuação no final de um trimestre, você reivindica o prêmio desse trimestre. O pagamento da pontuação final geralmente é maior, criando um clímax atraente para a experiência dos quadrados do Super Bowl.

Melhores estratégias para quadrados do Super Bowl

1. Escolhendo os números vencedores:

– As pontuações históricas do Super Bowl revelam que os números 0, 3, 4 e 7 geralmente aparecem como o segundo dígito.

– Selecione quadrados com esses números para melhores chances.

2. Seleção estratégica de quadrados:

– Opte por quadrados que se alinhem com combinações de pontuação comuns.

– Evite concentrar vários quadrados na mesma linha ou coluna para diversificar as possibilidades.

3. Jogabilidade alternativa:

– Considere variações como usar “pontuação da vitória” e “pontuação da derrota” em vez de nomes de times para aumentar a complexidade.

– Explore uma grade de 25 quadrados, permitindo a cada equipe de casa e de estrada dois números para maior envolvimento em reuniões menores.

Quadrados do Super Bowl e apostas prop

Enquanto os quadrados do Super Bowl adicionam uma dimensão emocionante ao jogo, as apostas prop introduzem um mundo de apostas exclusivas. Desde prever o lançamento da moeda até antecipar a duração do Hino Nacional, as prop bets oferecem diversas oportunidades para uma competição divertida e amigável. Quer você seja um apostador experiente ou um fã casual, explorar as várias prop bets disponíveis pode melhorar sua experiência no Super Bowl.