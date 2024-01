Quais benefícios AUMENTAM com o aumento do Salário Mínimo? Confira agora!

O salário mínimo é um indicador econômico fundamental para o Brasil, afetando não apenas o poder de compra dos trabalhadores, mas também diversos benefícios sociais e pagamentos vinculados.

Com o recente reajuste de 6,97%, que elevou o valor para R$ 1.420, é importante entender como essa mudança impacta áreas como seguro-desemprego, abono do PIS/Pasep, aposentadorias do INSS e tabelas de contribuições.

A Valorização do Salário Mínimo

A política de valorização do salário mínimo foi retomada em 2022, estabelecendo um aumento correspondente à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 12 meses até novembro, acrescido do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior.

Essa medida busca garantir ganhos reais aos trabalhadores e impulsionar a economia do país. Desde 2019, o piso nacional não recebia um reajuste com ganho real de salário. Nas gestões anteriores, a recomposição era baseada apenas na inflação do ano anterior e na variação do PIB de dois anos antes.

Com o novo modelo de valorização, o salário mínimo de R$ 1.420 representa um ganho real de 5,77% em relação a maio de 2023.

Benefícios Sociais e Pagamentos Vinculados

O aumento do salário mínimo tem um efeito cascata em diversos benefícios sociais e pagamentos vinculados. Aposentados do INSS que recebem o benefício mínimo terão um reajuste de 6,97% na folha salarial de janeiro.

O mesmo ocorre com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Esses benefícios são corrigidos com base no salário mínimo.



Outro pagamento que sofrerá reajuste é o abono do PIS/Pasep, destinado a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. O valor do abono será calculado com base no novo mínimo de R$ 1.420.

O pagamento varia conforme os meses trabalhados e a média salarial do trabalhador.

Seguro-Desemprego e Tabelas de Contribuição

O seguro-desemprego é um benefício concedido aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa. Atualmente, o valor do seguro-desemprego varia conforme o salário que o trabalhador recebia antes da demissão.

Com o reajuste do salário mínimo, a parcela inicial do seguro-desemprego será de R$ 1.412, considerando que ninguém pode receber menos que o valor do piso nacional. Os demais valores do seguro-desemprego para aqueles que recebiam acima do mínimo serão definidos por uma portaria do Ministério do Trabalho.

Além disso, o reajuste do mínimo também impacta as tabelas de contribuição para a Previdência Social. A partir de fevereiro, os pagamentos serão calculados com base no novo mínimo de R$ 1.420.

Para donas de casa de baixa renda e Microempreendedores Individuais (MEIs), as contribuições também sofrerão reajuste proporcional ao aumento do salário mínimo.

Aposentadorias e Tetos de Indenizações

As aposentadorias do INSS que são vinculadas ao salário mínimo também terão um aumento de 6,97%. Os aposentados que recebem o benefício mínimo terão o valor corrigido na folha salarial de janeiro. Já os segurados que ganham acima do piso terão o reajuste oficializado após a divulgação do INPC.

O reajuste do salário mínimo também afeta os tetos de indenizações pagas em ações judiciais. Nos Juizados Especiais Cíveis, o valor máximo das indenizações é de 40 salários mínimos, enquanto nos Juizados Especiais Federais, o limite é de 60 salários mínimos.

Categorias Profissionais e Pisos Vinculados

Diversas categorias profissionais têm seus pisos salariais vinculados ao salário mínimo. Isso significa que ninguém pode receber menos que o valor do piso nacional. Os empregados domésticos, por exemplo, terão um piso mínimo de R$ 1.412.

Além disso, profissionais como engenheiros, veterinários, agrônomos e arquitetos também têm seus pisos salariais estabelecidos por lei federal e vinculados ao salário mínimo.Para os trabalhadores com jornada diária de seis horas, o piso é de seis salários mínimos, enquanto para aqueles com jornada de oito horas, o valor mínimo sobe para 8,5 salários mínimos.

Ademais, o reajuste do salário mínimo tem um impacto significativo não apenas no poder de compra dos trabalhadores, mas também em benefícios sociais e pagamentos vinculados. Com o aumento para R$ 1.420, os trabalhadores que recebem o piso nacional terão ganhos reais em seus rendimentos.

Além disso, aposentados, beneficiários do BPC, contribuintes da Previdência Social e diversas categorias profissionais também serão beneficiados com o reajuste.

É importante destacar que essas mudanças são resultado da política de valorização do salário mínimo, que busca garantir um aumento compatível com a inflação e o crescimento econômico do país. O reajuste do mínimo tem o potencial de impulsionar a economia, aumentar o poder de compra dos trabalhadores e promover uma distribuição mais justa da renda.

Portanto, o aumento do salário mínimo não afeta apenas os trabalhadores, mas também toda a sociedade brasileira, trazendo melhorias nos benefícios sociais e nos pagamentos vinculados ao piso nacional.