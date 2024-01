Quais são as 4 Moedas de 1 Real das Olímpiadas MAIS VALIOSAS? Valem mais de R$3MIL

A numismática é uma ciência fascinante que estuda moedas e pode ser bastante lucrativa. Vamos descobrir juntos as 4 moedas de 1 Real lançadas durante as Olimpíadas mais valiosas. Não deixe de ler até o final e se surpreenda. 4 Moedas de 1 Real das Olimpíadas valem até R$3.140.

O que torna uma moeda valiosa?

Existem diversos critérios que determinam a raridade e o valor de uma moeda. Vamos explorar alguns deles:

Quantidade de moedas cunhadas: Moedas produzidas em menor quantidade tendem a ser mais raras e valiosas. Erros de cunhagem: Erros gráficos ou de imagem, ou moedas cunhadas fora do centro, podem aumentar o valor de uma moeda. Edições especiais: Moedas comemorativas ou de edições especiais costumam ter um valor mais alto, devido à sua raridade e design único. Conservação da moeda: Moedas antigas e bem conservadas têm maior valor.

O que é uma moeda com reverso invertido?

As moedas com reverso invertido são as que possuem o reverso com alinhamento invertido ao alinhamento original. Para saber se uma moeda tem este defeito, basta segura-lá com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima, sentido vertical. Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

As 4 moedas de 1 real mais valiosas das Olimpíadas

Segue abaixo a lista das 4 moedas de 1 Real das Olimpíadas que são mais valiosas:

Moeda de 1 real das Olimpíadas do BOXE Moeda de 1 real das Olimpíadas do Rugby Moeda de 1 real das Olimpíadas Mascote TOM Moeda de 1 real das Olimpíadas do Vôlei



Como e onde vender moedas valiosas?

Existem várias formas de vender moedas valiosas. Além de lojas especializadas e leilões, os grupos de Facebook, os marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e a venda direta para colecionadores são excelentes plataformas para vender moedas valiosas.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas valiosas.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Se você está interessado em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas negociam moedas diariamente pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas valiosas que podem estar interessados em suas moedas. O portal Notícias Concursos, por exemplo, está comprando moedas, desde que sejam moedas com erros. Para saber mais e vender sua moeda, clique aqui.

Agora que você sabe o valor que essas moedas podem ter, que tal começar a procurar em sua bolsa ou cofrinho? Você pode estar sentado em uma pequena fortuna sem nem mesmo saber!