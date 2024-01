Quais são as configurações de APN para Qlink Wireless 2024? Verifique aqui

QLink Wireless fornece conexão à Internet para clientes qualificados para Lifeline. No entanto, esses clientes muitas vezes não estão acostumados com os recursos de configurações de APN do Qlink Wireless. Se você é um deles, este guia é apenas para você. Normalmente, muitos clientes sem fio QLink começaram a enfrentar problemas de Internet. O problema também pode estar relacionado ao sinal. No entanto, o principal problema parece ser devido às configurações de APN. Como resultado, aqui está nosso guia para configurações de APN para QLink wireless e como consertar sua internet.

Quais são as configurações de APN?

APN significa Nomes de pontos de acesso. Esses pontos de acesso são cruciais para que sua Internet funcione de maneira eficiente. Eficientemente seria uma palavra errada. As configurações de APN são muito importantes para que o seu Q Link wireless realmente funcione inicialmente.

Quando você usa seu dispositivo móvel para ficar on-line, ele se comunica com a rede celular usando uma conexão de dados. A configuração de APN é como a chave que ajuda seu dispositivo a se conectar à rede sem problemas.

Ele contém detalhes importantes como o nome da sua rede, o tipo de conexão (como 4G ou 5G) e quaisquer outras configurações necessárias para o seu dispositivo conversar com a rede. Se for necessário um nome de usuário e uma senha, eles também estarão lá.

Então, basicamente, as configurações de APN garantem que seu dispositivo e a rede celular possam ter uma boa conversa e mantê-lo conectado. Dito isso, mostraremos agora todas as configurações de APN para QLink wireless.

Quais são as configurações de APN para QLink Wireless?

No QLink wireless, as configurações de APN significam configurações de nome do ponto de acesso. Agora, se você está pensando que há um problema contínuo com sua Internet ou outros serviços de Internet, como MMS, pode ser necessário alterar as configurações de APN do QLink Wireless. Nesse caso, é melhor seguir este guia até o fim.

Como definir configurações de APN para QLink Wireless?

Existem dois métodos para definir as configurações de APN no QLink Wireless porque existem dois tipos de dispositivos. Na primeira seção discutiremos como configurar o APN em um smartphone Android, enquanto na próxima seção discutiremos como fazer o mesmo em um iPhone.

Definir configurações de APN para QLink Wireless no dispositivo iOS

Se você estiver usando um iPhone ou iPad com função de chamada, poderá configurar o APN sem fio QLInk seguindo estas etapas simples:

Abra o Centro de Controle. Desligue a conexão de dados. Agora, vá para Configurações. Toque em Celular. Em seguida, toque em Rede de dados celulares. Agora, altere as configurações de acordo com este gráfico: Configurações: Detalhes

APN: qlink

Nome de usuário: em branco

Senha: em branco

Multinacionais: 240

CCM: 310

Portador: Não especificado

Proxy MMS: em branco

MMSC: http://wholesale.mmsmvno.com/mms/wapenc

Tamanho máximo do texto MMS: 1048576

URL do professor MMS UA: “http://www.apple.com/mms/uaprof.rdf” Agora feche tudo e volte para casa.

Agora experimente usar a internet e verifique se está funcionando perfeitamente ou não. É assim que você altera as configurações de APN no QLink wireless em um dispositivo iOS.

Definir configurações de APN para QLink Wireless no dispositivo Android

Se você estiver usando um smartphone Android com QLink wireless, aqui estão as etapas que você precisa seguir para configurar o APN:

Nome: QLink APN: qlink MMSC: http://wholesale.mmsmvno.com/mms/wapenc MCC: 310 MNC: 240 Nome de usuário: Não definido Senha: Não definido Tipo de APN: padrão, supl, MMS Protocolo APN: IPv4/IPv6 APN Protocolo de roaming: Portador IPv4/IPv6: Não especificado

Abrir configurações. Toque em Rede Móvel. Selecione seu SIM se estiver usando um telefone Dual SIM. Toque em Nomes de pontos de acesso. Toque no ícone + no canto superior. Insira os seguintes valores: Nome: QLink

APN: qlink

Proxy: em branco

Porta: em branco

Nome de usuário: em branco

Senha: em branco

Servidor: qlinkwireless.com

MMSC: http://wholesale.mmsmvno.com/mms/wapenc

CCM: 310

Multinacionais: 240

Tipo de APN: Internet É isso. Agora toque na marca de seleção no canto superior direito.

É assim que você configura o APN em um smartphone Android. No entanto, ao contrário do iPhone, você não pode usar a Internet diretamente. Você precisa desligar o telefone por 2 minutos e reiniciá-lo.

Quanto tempo leva para o APN entrar no ar?

Ao contrário de inserir e ativar um cartão SIM no telefone, ativar um APN em um telefone é diferente. Embora um cartão SIM seja ativado imediatamente assim que você o insere, um APN leva tempo. Em alguns casos, um APN leva até 4 horas para ser completamente ativado e permitir o uso da Internet.

Se você comprou recentemente um QLink wireless com sua placa Lifeline, receberá configurações automáticas de APN por mensagem. No entanto, se não o fez, você pode tentar o guia acima e configurar você mesmo o APN sem fio QLink.

O QLink Wireless APN é 5G?

As configurações de APN no seu QLink wireless não garantem que você poderá usar a Internet 5G ou não. Usar 5G só é possível se o seu telefone for compatível. Além disso, a rede 5G depende do local onde você reside. Se o 5G estiver disponível perto ou em sua casa, você poderá usar o 5G. No entanto, tenha sempre em mente que as configurações de APN do seu QLink wireless não são responsáveis ​​pela internet 5G.

Fora isso, se você estiver utilizando um plano 5G, só assim poderá acessar a internet 5G. Caso contrário, você poderá usar apenas internet 4G LTE.

E se a sua Internet ainda não estiver funcionando?

O motivo comum para definir as configurações de APN no Qlink Wireless é que sua Internet não está funcionando corretamente. Em geral, internet lenta ou absolutamente nenhum problema de internet podem ser facilmente corrigidos configurando um novo APN. No entanto, se a configuração de um novo APN não estiver funcionando para você, é possível que você não tenha sinal. Discutimos esse problema em detalhes em nosso guia para consertar o ponto de acesso sem fio QLink.

Fora isso, também é possível que você não tenha um plano de internet válido. Se tudo estiver bem, você deve simplesmente tentar ativar o roaming de dados e seu problema estará resolvido.

Se nada ajudar, a última opção que você tem é entrar em contato com o suporte ao cliente, pois eles poderão ajudá-lo corretamente e identificar o seu problema. Você também pode levar seu telefone a uma loja QLink próxima para consertá-lo.

