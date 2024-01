Quais são os CONCURSOS FEDERAIS abertos? Veja lista de editais que estão recebendo inscrições; quase 8.000 vagas com salários até R$ 20.924,80

Concursos com prazo de inscrições aberto tem vagas para diversos estados, em carreiras que podem oferecer salários que passam dos R$ 20 mil.

O ano de 2024 começou bem para os concurseiros. São quase 8 mil vagas abertas em diferentes editais contemplando diversos órgãos.

As oportunidades estão distribuídas em diferentes regiões com salários atrativos e carreiras estáveis e promissoras em diversas áreas e níveis de escolaridade.

E se você deseja conquistar uma vaga no serviço público neste ano ainda dá tempo de se inscrever. Confira a seguir os editais de concursos com prazo de inscrições aberto e participe.

Concurso Aeronáutica

O comando da Aeronáutica oferece 169 vagas para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o primeiro semestre do ano de 2025 (EA CFS 1/2025), mas o prazo de inscrições começa apenas em fevereiro.

Vagas: 169

Cargos: Sargento da Aeronáutica

Salários: R$ 5.483,00 após o curso de formação

Escolaridade: Médio completo

Banca: Própria

Inscrições: 20 de fevereiro a 12 de março de 2024

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

300 vagas estão abertas na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). As oportunidades são destinadas ao cargo de analista em diversas áreas.



Vagas: 300

Cargos: Analista

Salários: R$ 5.735,29 a R$ 12.233,70

Escolaridade: Superior completo

Banca: Própria

Inscrições: 22 de janeiro a 05 de março de 2024

INMETRO

Outra ótima oportunidade é a do Inmetro. O órgão prevê a seleção de profissionais em diferentes especialidades para os cargos de pesquisador e analista.

Vagas: 10

Cargos: Pesquisador e Analista

Salários: R$ 8.700,31

Escolaridade: Superior completo

Banca: IDECAN

Inscrições até: 08 de janeiro

IPEA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também está com concurso aberto. São quase 100 vagas para técnicos.

Vagas: 98

Cargos: Técnico de Planejamento e Pesquisa em diversas áreas

Salários: R$ 20.924,80

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cesgranrio

Inscrições até: 10 de janeiro

Ministério Público do Trabalho

O MPT (Ministério Público do Trabalho) recebe até o dia 10 de janeiro as inscrições para o cargo de Procurador.

Vagas: 03

Cargo: Procurador

Salários: Não divulgado

Escolaridade: Superior completo

Banca: Própria

Inscrições até: 10 de janeiro

Petrobrás

O concurso Petrobras está na lista dos mais aguardados. O edital já está com prazo de inscrições abertas para os cargos de nível médio em diferentes especialidades.

Vagas: 6.412

Cargos: Técnicos em diversas áreas

Salários: R$ 3.446,23 a R$ 5.878,82

Escolaridade: Médio completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 31 de janeiro

ANAC

A Agência Nacional de Aviação (ANAC) recebe até o dia 04 de janeiro as inscrições para 70 vagas de nível superior.

Vagas: 70

Cargos: Especialista em Regulação de Aviação Civil

Salários: R$ 16.413,35

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 04 de janeiro

INPI

Oportunidade agora para a esfera federal. Desta vez, as vagas são para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Vagas: 120

Cargos: Vários

Salários: R$ 11.205,93

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 21 de novembro

CAPES

A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) também tem concurso aberto. As vagas são para o cargo de analista em ciência e tecnologia.

Vagas: 24

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Salários: R$ 12.634,31 a R$ 14.274,53

Escolaridade: Superior completo

Banca: AOCP

Inscrições até: 23 de novembro

MP AC

A região Norte também tem concurso aberto com ótimas oportunidades de salário e carreira. Prova disso é o certame do Ministério Público do Acre.

Vagas: 50

Cargos: Analista em Ciência e Tecnologia

Salários: R$ 5.211,48 a R$ 11.186,69

Escolaridade: Superior completo

Banca: Cebraspe

Inscrições até: 12 de janeiro

Casa da Moeda

A Casa da Moeda seleciona candidatos por meio de concurso público para cargos de nível médio e superior.

Vagas: 54

Cargos: Vários Cargos

Salários: R$ 3.749,70 a R$ 9.126,73

Escolaridade: Médio e Superior completo

Banca: Cesgranrio

Inscrições até: 31 de janeiro

Marinha do Brasil

Mais um concurso militar à vista. Desta vez para a Marinha do Brasil. A força armada abre 600 vagas para Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2024) em diferentes regiões do Brasil.

Vagas: 600

Cargos: Marinheiro

Salários: R$ 1.398,30 durante o curso de formação

Escolaridade: Médio completo

Banca: Própria

Inscrições: 29 de janeiro a 05 de fevereiro

IMBEL

Ainda na área militar, só que agora o concurso é para Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa.