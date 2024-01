Quais são os tipos de cartões Nubank? Conheça agora

O Nubank, garante aos seus clientes algumas opções de cartão de crédito, cada um projetado para atender a diferentes necessidades e preferências dos usuários. O “Roxinho” é o cartão inicial do banco digital, lançado em 2013 e disponível em versões Gold ou Platinum.

Além do tradicional Roxinho, o Nubank oferece aos seus clientes o cartão de crédito “Ultravioleta”, também conhecido como “Cartão Black”. Introduzido em 2021, o Ultravioleta é destinado a clientes que buscam vantagens premium, como acesso a salas VIP em aeroportos, seguros especiais e programas de recompensas.

Vale informar que o banco digital garante também aos seus usuários a conveniência dos cartões virtuais. Essa opção permite a criação de cartões temporários para compras online, proporcionando uma camada adicional de segurança nas transações pela internet. Levando em consideração as várias opções de cartão disponibilizadas pelo Nubank, neste artigo buscamos explorar esses serviços.

Conheça o tradicional “Roxinho”

O cartão do Nubank, disponível para crédito e débito, se destaca por sua ausência de anuidade, além de contar com a bandeira Mastercard. Sua categoria pode variar entre Gold e Platinum, sendo ajustada conforme o perfil de cada cliente. É importante ressaltar que as vantagens associadas a cada categoria são concedidas pela Mastercard, não pelo Nubank.

Por meio do aplicativo do Nubank, os usuários têm à disposição uma série de funcionalidades. Desse modo, é possível monitorar os gastos, visualizar o limite do cartão, verificar a data de vencimento da fatura e entrar em contato com a equipe de atendimento do Nubank.

Cartão Ultravioleta do Nubank

O cartão Ultravioleta, classificado na categoria black da Mastercard, oferece algumas vantagens exclusivas para seus usuários. Entre essas vantagens destaca-se o acesso à sala VIP Longe Mastercard Black, gratuito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, assistência Global de Emergência e wi-fi em aeroportos.

Os usuários do Ultravioleta têm à disposição serviços de concierge. Esses serviços auxiliam na organização de viagens, pesquisa e entrega de presentes, bem como na reserva de restaurantes e ingressos para apresentações culturais.



O cartão proporciona acesso ao programa Mastercard Surpreenda, oferecendo benefícios exclusivos. Além disso, usuários do Ultravioleta contam com isenção de rolha em restaurantes e acesso a ofertas especiais em lojas parceiras, ampliando as possibilidades de economia e entretenimento.

Mais informações sobre os cartões virtuais

É importante que os usuários do Nubank saibam que não é possível ter mais de uma modalidade de cartão físico ao mesmo tempo. Isso significa que os clientes devem escolher entre o tradicional Roxinho ou o Ultravioleta. No entanto, ambas as modalidades permitem que os clientes gerem cartões virtuais diretamente no aplicativo do banco digital.

O cartão virtual do Nubank oferece aos clientes uma solução conveniente e segura, especialmente durante as compras online. Além disso, a opção de integrar o cartão virtual às carteiras digitais, como Google, Apple e Samsung Pay, proporciona a facilidade das compras por aproximação em estabelecimentos físicos.

De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, os usuários podem ter mais de um cartão virtual ativo simultaneamente. A personalização também está ao alcance dos clientes do Nubank, permitindo que cada cartão virtual seja nomeado conforme a sua preferência. Vale informar que cada pessoa pode manter até 20 cartões virtuais ativos por dia e até 60 cartões por mês.