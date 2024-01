Quais veículos ficarão ISENTOS do IPVA em 2024? Veja lista completa!

O IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, é uma obrigação anual para os proprietários de veículos no Brasil. A arrecadação desse imposto é feita pelos estados e o valor é dividido meio a meio entre o estado e o município de origem.

No entanto, existem casos em que os veículos podem ser isentos do pagamento do IPVA. As regras de isenção do IPVA 2024 variam de acordo com cada estado do país.

Processo de inscrição para isenção do IPVA

É importante lembrar que apenas estar dentro dos critérios estabelecidos não garante automaticamente a isenção do pagamento do IPVA. Existe um processo de inscrição que deve ser seguido para ter acesso a essa isenção. Portanto, é fundamental que os interessados estejam atentos às informações divulgadas pelos órgãos competentes em cada estado.

Critérios para isenção do IPVA 2024

Os critérios para isenção do IPVA em 2024 podem variar conforme o tempo de fabricação do veículo e a renda mensal do proprietário. Vamos analisar esses critérios com mais detalhes:

Isenção por tempo de fabricação do veículo

Em alguns estados, a isenção do IPVA é concedida para veículos fabricados há determinado período. Veja a tabela completa abaixo com os estados que oferecem essa isenção:

Tempo de fabricação do veículo Estados Mais de 10 anos Amapá, Rio Grande do Norte, Roraima Mais de 15 anos Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe Mais de 18 anos Mato Grosso Mais de 20 anos Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul Mais de 30 anos Santa Catarina, Tocantins Fabricados até 31/12/2002 Alagoas Veículos com placa preta Minas Gerais



É importante ressaltar que essas regras podem sofrer alterações ao longo do tempo. Portanto, é fundamental verificar as informações atualizadas fornecidas pelos órgãos responsáveis em cada estado.

Isenção por profissão

Além do critério de tempo de fabricação do veículo, alguns estados também oferecem isenção do IPVA para determinadas profissões. Os profissionais que podem se beneficiar dessa isenção são:

Taxistas e mototaxistas

Companhias de transporte coletivo urbano e metropolitano

Condutores de vans escolares

Donos de equipamentos agrícolas

Motoristas de veículos voltados aos diplomatas

Vale ressaltar que cada estado pode ter suas próprias especificidades quanto às profissões contempladas com a isenção do IPVA. Portanto, é fundamental verificar as informações atualizadas fornecidas pelos órgãos competentes em cada estado.

Definição do valor do IPVA

O valor do IPVA é definido pelas alíquotas estabelecidas por cada estado. No entanto, em comum entre eles está a utilização da tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para determinar o valor do veículo. A tabela Fipe é uma referência nacional para cálculo de preços de veículos.

Ademais, a isenção do IPVA é um benefício importante para muitos proprietários de veículos no Brasil. No entanto, é fundamental estar atento às regras específicas de isenção em cada estado. Através deste artigo, pudemos compreender os critérios de isenção do IPVA 2024, tanto por tempo de fabricação do veículo quanto por profissão.

Lembre-se de sempre consultar as informações atualizadas fornecidas pelos órgãos responsáveis em cada estado para garantir que você esteja ciente das regras e requisitos necessários para solicitar a isenção do IPVA.

