Qual é a mensagem de Josh Allen para Patrick Mahomes antes do Chiefs-Bills no domingo?

Tele Notas de búfalo irá hospedar o Chefes de Kansas City no domingo, em um confronto de rodada divisional altamente aguardado no Eliminatórias da AFC. O vencedor seguirá para o jogo do campeonato de conferência em duas semanas e Búfalo é o ligeiro favorito nas apostas para chegar a essa fase dos playoffs pela primeira vez desde a temporada de 2020.

Josh Allen e a Contas esperam garantir a segunda vitória consecutiva sobre Patrick Mahomes e a Chefes no que está se tornando um dos NFLAs melhores rivalidades de quarterback. Búfalo foi infeliz porque seus dois últimos encontros de playoff com Cidade de Kansas ambos aconteceram em Estádio Ponta de Flecha – mas desta vez, o Bills jogará como anfitrião em Estádio de destaquee isso deu ao sempre confiante Allen motivo para esticar o pescoço.

Allen: Finalmente conseguimos um jogo em casa

Falando aos repórteres na quinta-feira, Allen enviou uma mensagem aos Chiefs sobre o que os espera em oeste de Nova York no domingo à noite.

“Eles levaram a melhor sobre nós nos playoffs nos últimos anos, finalmente conseguimos um jogo em casae temos que ir lá e dar o nosso melhor e jogar o melhor que pudermos”, disse Allen.

Os Chiefs interromperam a sequência dos playoffs dos Bills duas vezes nas últimas três temporadas. Kansas City derrotou Buffalo para ganhar o Jogo do Campeonato AFC de 2021 38-24 em Arrowhead antes das duas equipes se enfrentarem em um clássico da prorrogação no Rodada divisionária de 2022. Harrison Butker chutou um field goal que empatou o jogo quando o tempo expirou no quarto período antes Mahomes projetou um touchdown vencedor – completando-o com um passe para Travis Kelce – na prorrogação para coroar uma vitória por 42-36.

Mas desta vez, os fiéis do Chiefs estarão em grande parte de volta a Kansas City, deixando Mahomes à mercê do “Máfia das contas.”

Allen entra na rodada divisionária

A campanha de 2023 não tem sido das mais consistentes para Allen, mas ele levou Buffalo a seis vitórias consecutivas e vem de um desempenho impressionante contra o Pittsburgh Steelers sobre Fim de semana super curinga.

Allen foi responsável 277 jardas totais contra o ladrões e foi responsável por todos os quatro touchdowns dos Bills na vitória por 31-17 – incluindo uma corrida de 52 jardas para seis pontos no meio do segundo quarto que ampliou a vantagem do Buffalo para 21-0.

Mahomes também jogou bem no jogo de abertura dos playoffs do Chiefs contra o Golfinhos de Miami. Em meio ao frio inóspito em Arrowhead, Mahomes jogou para 262 jardas e um touchdown – evitando uma interceptação pela segunda vez desde o início de dezembro – para levar Kansas City a um Vitória por 26-7.