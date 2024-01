Qual é o histórico de três outros treinadores da NFL que Jim Harbaugh deseja empatar?

Adepois de nove anos como treinador principal do Carcajus de Michigan, Jim Harbaugh está retornando à NFL. Harbaugh aceitou o cargo de treinador principal com o Carregadores de Los Angelesmarcando uma transição significativa em sua carreira de treinador.

Em um desenvolvimento recente, Harbaugh levou o Michigan Wolverines à vitória no campeonato nacional, a primeira desde 1997. Após essa conquista monumental, Harbaugh decidiu conquistar um novo desafio no nível profissional.

A ambição de Harbaugh é clara, pois ele pretende conquistar o Super Bowl, um ápice que ele perdeu por pouco durante sua gestão no São Francisco 49ers. Seu irmão, John HarbaughLiderou o Corvos de Baltimore à vitória sobre os 49ers de Jim no Super Bowl XLVII.

Agora, Jim Harbaugh está determinado a ingressar em um clube exclusivo de treinadores que garantiram um campeonato nacional e uma vitória no Super Bowl em suas carreiras.

Quais são os outros treinadores com histórico?

Pete Carrolconhecido por sua carreira lendária com o Seattle Seahawks, alcançou este duplo triunfo. Durante seu mandato de 14 anos como técnico principal, Carroll levou os Seahawks à sua primeira vitória no Super Bowl em 2013, solidificando seu lugar na história do futebol. Carroll venceu o Campeonato Nacional com a USC.

Outro membro deste grupo de elite é Jimmy Johnson, que deixou uma marca indelével no futebol universitário e profissional. A habilidade de treinador de Johnson ficou evidente durante seu tempo com o Furacões em Miami e mais tarde com o Dallas Cowboysonde garantiu vitórias consecutivas no Super Bowl.

Barry Switzerconhecido por seu legado como treinador na Universidade de Oklahoma, também conquistou uma vaga neste clube exclusivo. A transição bem-sucedida de Switzer do futebol universitário para a NFL fez com que ele assumisse o cargo de técnico do Dallas Cowboys e solidificar ainda mais seu lugar na história do futebol.

À medida que Harbaugh embarca neste novo capítulo com o Carregadores de Los Angeles, ele pretende adicionar seu nome a esta distinta lista de treinadores que alcançaram grandeza tanto em nível universitário quanto profissional. Com seu histórico de sucesso e determinação, o retorno de Harbaugh à NFL promete ser uma jornada emocionante para ele e para os fãs de futebol.