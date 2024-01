Qual é o patrimônio líquido de James Dolan: quão rico é o dono do New York Knicks?

James Dolan, CEO da A Companhia Madison Square Garden e proprietário do NBANew York Knicks e a NHLRangers de Nova Yorkrecentemente ganhou as manchetes depois que uma ação federal foi movida contra ele.

As acusações de agressão sexual e tráfico ao produtor de Hollywood Harvey Weinstein chamaram a atenção para sua vida pessoal e para a história de como ele se tornou bilionário.

A partir de 2023, James Dolan o patrimônio líquido é estimado em cerca de US$ 2 bilhões de dólares.

Como James Dolan ganhou dinheiro?

Nasceu em Massapequa, Nova Yorkem 1955, James Dolan herdou sua riqueza e posição empresarial de seu pai, Carlos Dolano bilionário fundador da Cablevision.

Ao contrário do seu pai, que construiu um império através de trabalho árduo e gestão constante, James inicialmente seguiu carreira na indústria musical sem sucesso.

Foi somente quando seu pai lhe deu um emprego na Cablevision que sua trajetória profissional mudou.

Ao longo dos anos, James Dolan o envolvimento com a Cablevision evoluiu.

Em 1994a Cablevision adquiriu 50% do Empresa Madison Square Gardene por 1997possuía 100% total.

Em 2010, James Dolan tornou-se o CEO da Cablevision. Em 2016, Carlos Dolan vendeu a Cablevision por US$ 17,7 bilhõesmarcando um movimento financeiro significativo para o Dolan família.

Hoje, James Dolan atua como presidente executivo e CEO da A Companhia Madison Square Garden.

O seu envolvimento estende-se para além do mundo dos desportos e chega ao entretenimento, nomeadamente com o desenvolvimento do Esfera de Las Vegasa US$ 2,3 bilhões espaço para eventos conhecido por suas experiências de concertos alucinantes. U2 se tornou a primeira banda a fazer residência no Esferaum projeto idealizado e concretizado por Dolan.

Além de seus empreendimentos em esportes e entretenimento, James Dolan é músico.

Ele se apresenta em uma banda de projeto de vaidade inspirada no blues chamada “JD e o tiro certeiro.”

Apesar das críticas às músicas e vídeos da banda Dolan usou suas conexões pessoais e comerciais para abrir para músicos conhecidos, incluindo Os Eagles, a Allman Brothers Band, e ZZ Topo.

Em termos de sua vida pessoal, Dolan, é casado com a CEO da AMC Networks, Kristin Dolan. O casal tem cinco filhos juntos.

Dolan reside em Ilha Longaespecificamente em uma luxuosa mansão colonial de 10.000 pés quadrados em Baía das Ostras.

Dolan também possui uma casa adjacente à sua mansão, que usa como estúdio de música para sua banda.