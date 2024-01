Qual time será o próximo destaque no ‘Hard Knocks’? Uma dessas equipes pode ser ‘forçada’ a aparecer

“Batidas duras“, a série documental produzida pela NFL em conjunção com HBO, tem sido um produto básico fora da temporada para os fãs de futebol há mais de 15 anos. A série foi ao ar ininterruptamente todos os anos desde 2007e nos últimos anos vimos uma equipe adicional perfilada por meio de um “em temporada“edição da série.

Mas nenhuma equipe se ofereceu ainda para filmar a edição de 2024 de “Hard Knocks”. A presença constante das câmeras e o acesso irrestrito concedido às equipes de filmagem que trabalham na série podem distrair as equipes que estão fazendo o melhor para se preparar para a temporada que se inicia, e a NFL tem regras que estipulam quais times são elegíveis ou inelegíveis para aparecer em um determinado ano.

No entanto, existem três equipes que a NFL pode forçar a acolher as câmeras e a cobertura – e uma delas é a primeira escolha no Rascunho de 2024.

A escolha nº 1 aparecerá em “Hard Knocks”?

Qualquer time que tenha um treinador principal no primeiro ano, tenha participado dos playoffs nas duas temporadas anteriores ou tenha sido perfilado no “Hard Knocks” nos últimos 10 anos não pode ser forçado a aparecer no programa. Nenhuma dessas disposições se aplica ao Ursos de Chicagoque são considerados os pioneiros a aparecer na série do próximo ano, se ninguém mais se voluntariar.

O Ursos detêm a primeira escolha no draft de abril, e muitos esperam que eles tomem Troféu Heisman– quarterback vencedor Calebe Williams com essa seleção. Poderia ser uma televisão fascinante espiar por dentro Chicagosala de guerra no recrutamento em Detroit e absorver Willians‘ primeiro campo de treinamento com o ataque do Bears – se ele for de fato a seleção para um time que está tentando retornar aos playoffs em 2024.

Broncos, Saints na mistura

Os outros dois times que a NFL poderia exigir para “Hard Knocks” são os Denver Broncos e a Santos de Nova Orleans. O Broncos entrará em sua segunda temporada com o técnico principal Sean Payton no comando, e há intriga em Denver sobre quem jogará como zagueiro na próxima temporada – visto que se espera que a franquia troque ou libere o veterano Russel Wilson antes do início do novo ano da liga em março.

O Santos não voltou aos playoffs desde o lendário quarterback Drew Brees aposentou-se após a temporada de 2021, e Nova Orleans — Paytona antiga casa de – é uma franquia que mantém jogadores e memórias de uma época anterior. Quarterback do Santos Derek Carr foi apresentado em “Hard Knocks” como membro do Oakland (agora Las Vegas) Raiders em 2019, então ele não é estranho às câmeras girando ao seu redor.