Quality Digital CONTRATA mais de 30 pessoas pelo Brasil

A Quality Digital, empresa de tecnologia que tem a missão de acelerar digitalmente os negócios dos clientes com soluções criativas, inovadoras e de alto valor com foco em Strategy, Business, Commerce, Automation, IT Optimization e ESGRC (Auditoria, Governança, Risco e Compliance), está com ótimas vagas abertas.

Dessa forma, antes mesmo de falar um pouco mais a respeito da companhia, confira quais são as oportunidades abertas no presente momento:

Analista de Rollout de Equipamentos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Rollout de Equipamentos – Brasília – DF – Efetivo;

pessoa Desenvolvedora Sênior – São Paulo – SP – Temporário;

Pessoa Desenvolvedora Sênior (Back-End) .Net – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Engenharia (Software) – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Full Stack Sênior – Web – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Testes (Qa) Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Coordenador (a) de Operações – Barra do Bugres – MT – Efetivo;

Técnico (a) de Suporte N2 Júnior – Nova Olímpia – MT – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Sênior – Barra Do Bugres – MT – Efetivo;

Coordenador (a) de Operações em TI – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista De Sistemas Pleno – SAP – Eusébio – CE – Efetivo;

Pessoa Técnica de Suporte N1 Júnior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Júnior – Camaçari – BA – Efetivo;

Assistente Administrativo – Curitiba – PR – Efetivo;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico Atendente – Pinhais – PR e Híbrido – Efetivo;

Técnico (a) de Suporte N1 Jr – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Suporte Pleno – Itirapina – SP – Efetivo.

Mais sobre a Quality Digital

Falando mais sobre a Quality Digital, é interessantíssimo frisar que, com o conceito de Gestão 360° de TI, a empresa se apresenta como fornecedor único de tecnologia e integra soluções de negócios e um amplo portfólio de produtos e serviços, alinhados a uma gestão eficiente com foco na automatização e otimização de processos, pessoas e ativos, gerando resultados e economia para o cliente.

Com 27 anos de mercado, a Quality Digital conta com a expertise de um grande time de profissionais altamente qualificados e certificados, utilizando-se das melhores ferramentas e metodologias no mercado.

O que é preciso para realizar a sua inscrição?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Quality Digital, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, local, funções, requisitos e etc) com atenção e se candidatar. O procedimento é bem simples!



