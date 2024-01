Quando Doc Rivers faz sua estreia como técnico do Milwaukee Bucks?

Doutor Rios está de volta à NBA com o Milwaukee Bucks depois de sair do celtas de Boston em maio de 2023, mas quando ele realmente estará de volta à quadra para sua nova organização?

Rios juntou-se depois Adrain Griffin foi demitido 43 jogos em seu mandato, apesar do Dinheiro sendo o segundo colocado na Conferência Leste, apenas quatro vitórias atrás do Celtas com um recorde caseiro de 20-5.

Depois de contratar um técnico interino para os 44º e 45º jogos da temporada, Rios agora receberá seu comando de Giannis Antetokounmpo em 29 de janeiro, de acordo com Adrian WojnarowskiEnquanto o Dinheiro assumir o Nuggets de Denver.

O Pepitas estão atualmente em quarto lugar na Conferência Oeste, 1,5 jogos atrás dos líderes, e são os atuais campeões da NBA com Nikola Jokic o que significa que é uma espécie de batismo de fogo para o novo chefe.

Quem é Doc Rivers?

Rios é uma figura renomada nos círculos de treinadores da NBA, conhecido por sua liderança e habilidade estratégica. Iniciou sua carreira de treinador com o Mágico de Orlando em 1999, levando-os aos playoffs em sua primeira temporada.

Rios então se juntou ao celtas de Boston em 2004, onde alcançou um sucesso significativo, incluindo a vitória no Campeonato da NBA em 2008 com uma equipe repleta de estrelas liderada por Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Ele continuou a liderar o Celtas para playoffs profundos antes de ingressar no Clippers de Los Angeles em 2013.

Com o Clippers, Rios solidificou ainda mais sua reputação como treinador de primeira linha, supervisionando um elenco talentoso e guiando-o nas temporadas regulares e nos desafios da pós-temporada. Ao longo de sua gestão como treinador, Rios foi elogiado por sua capacidade de se conectar com os jogadores, suas estratégias defensivas e sua adaptabilidade nos bastidores.

Rios ostenta um impressionante recorde de 0,590 na temporada regular em 1.860 partidas da NBA como treinador principal, traduzindo-se em 1.097 vitórias. Para a pós-temporada, isso cai ligeiramente para 0,516 em 215 jogos, o que significa 111 vitórias. Ele perdeu nas semifinais da conferência todos os anos desde 2019/20 e oito vezes ao longo de sua carreira.