Quando e onde você poderá ver as Quadrântidas, a primeira chuva de estrelas de 2024?

As tornou-se habitual para os observadores de estrelas, as Quadrântidas será a primeira chuva de estrelas do ano, com o céu noturno mostrando até 120 estrelas cadentes por hora.

Uma vez o TerraSe a atmosfera do planeta chegar ao local onde os restos do asteróide 2003 EH estão flutuando no espaço, o espetáculo começará.

Segundo informações do site space.com, a primeira chuva estelar do ano será visível na noite de 3 para 4 de janeiro de 2024, por um período não superior a seis horas, devido ao fato de a Terra atravessar rapidamente o restos do cometa e é por isso que o Quadrântidas é um fenômeno tão passageiro.

As Quadrântidas têm potencial para ser a chuva estelar mais forte de 2024 e, de acordo com a EarthSky, o pico previsto é das 4h53 (horário de Brasília) até o amanhecer.

Um quarto de lua iluminará a noite, por isso não é recomendado que os astrônomos façam viagens em busca de céus escuros para apreciar o evento.

Contudo, os melhores locais para observar o fenómeno são as regiões ocidentais dos Estados Unidos, na esperança de que o luar permita que as bolas de fogo do Quadrântidas para ser mais brilhante e mais visível.

Como a NASA avalia as Quadrântidas?

A taxa de Quadrântidas é reconhecida pela NASA como uma das mais intensas ao longo do ano, com uma frequência superior a 100 por hora a partir de um ponto que se aproxima da Estrela Polar.

Origem das Quadrântidas

As Quadrântidas levam o nome da constelação Quadran Muralisque não é reconhecido pela comunidade científica desde 1920, já que a maioria das estrelas agora faz parte da constelação de Boyero.

Esta chuva de meteoros, cuja origem é o referido cometa 2003 EH1, encontrou seu ponto de origem em 2003. NASA, em dezembro daquele ano, Peter Jenniskens do Ames Research Center da NASA encontrou evidências de que ela estava relacionada com o referido cometa, que provavelmente se rompeu até 500 anos atrás.

A chuva de meteoros Quadrantídeos é menos reconhecido do que o Geminídeos e Orionídeos porque é mais fraco, mais fraco e mais fácil de perder.