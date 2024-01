Adepois de 24 temporadas inovadoras com o Patriotas da Nova Inglaterra, Bill Belichick está se separando da equipe, deixando um legado duradouro que inclui seis títulos do Super Bowl.

A decisão, tomada através de discussões entre Belichick e Patriotas proprietário Roberto Kraftmarca o fim de uma era sem paralelo na história da NFL.

Travis Kelce elogiou Bill Belichick após o jogo do Chiefs

Bill Belichickcom 333 vitórias na carreira (incluindo playoffs), deixa a Nova Inglaterra a apenas 15 vitórias de quebrar Don ShulaO recorde de todos os tempos de treinador principal de 347 vitórias.

Aos 71 anos, ele sai com o quinto mandato mais longo como treinador principal em uma equipe e uma contribuição notável para o Patriotas‘sucesso.

Com um ano restante de contrato, Belichick sai sem o Patriotas buscando indenização. Sua saída levanta especulações sobre seu futuro, com pelo menos sete times da NFL tendo vagas como treinador principal. O Falcões de Atlanta estão entre aqueles que expressam interesse potencial no lendário treinador.

Shula registrou o maior número de vitórias

Como Belichick se despede da Nova Inglaterra, seu impressionante histórico como técnico o coloca em segundo lugar na lista de maior número de vitórias como técnico principal de todos os tempos, incluindo playoffs.

Don Shula ainda ocupa o primeiro lugar com 347 vitórias, seguido por Bill Belichick em 333, George Halas em 324, Andy Reid em 279, e Tom Landry em 270. A proximidade com ShulaO registro de adiciona uma camada notável para Belichicka saída de Michael, tornando seus empreendimentos futuros na NFL ainda mais intrigantes.