Quanto vale a primeira moeda da história do Real em 2024?

O ano de 2024 chegou, e com ele chegam também novos valores de moedas raras que estão circulando pelo Brasil. De acordo com análises de numismatas, uma peça não precisa necessariamente ser antiga para ser considerada rara. Mesmo moedas produzidas dentro do plano Real podem valer muito dinheiro no final das contas.

É o caso, por exemplo, da peça de 1 real do ano de 1994. Trata-se da primeira peça já produzida no Plano Real, e que neste ano completa 30 anos de existência. Quem encontrar este exemplar, pode ter tirado a sorte grande, sobretudo se houver algum erro de cunhagem.

Curiosidades sobre a moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 1 real do ano de 1994, é que ela não possui mais valor monetário. O Banco Central (BC) decidiu retirar o exemplar de circulação, depois do registro de várias tentativas de fraudes. Assim, não é possível comprar nada no comércio com este item.

Outra curiosidade sobre esta moeda é que, mesmo as suas versões originais, contam normalmente com vários defeitos de fabricação. Como estamos falando da primeira peça já produzida dentro do Plano Real, é natural que a Casa da Moeda tenha cometido mais erros do que o considerado comum hoje em dia.

Por fim, vale também lembrar que a moeda de 1 real do ano de 1994 contou com uma tiragem de nada menos do que 215 milhões de unidades. Na linguagem da numismática, este pode ser considerado um número muito alto, o que significa que não é tão difícil encontrar o exemplar hoje em dia.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 real do ano de 1994, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC). Confira:

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 24mm;

Peso: 4.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Artista e Gravador Luciano Dias Araújo;

Desenho do Anverso: República, Ladeada por representação estilizada de ramo de louros; dístico BRASIL;

Desenho do Reverso: Valor, ladeado por ramos de louros. Abaixo, os dísticos ‘real’ e a data.



Quanto vale a moeda

Agora, vamos trazer as informações sobre os valores cobrados por esta moeda, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2024. Vale frisar que o valor da peça varia conforme as indicações de grau de conservação. Veja a tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 75,00 R$ 150,00

Variantes

O fato, no entanto, é que a moeda de 1 real do ano de 1994 pode contar com inúmeras variantes. Nestes casos, os valores cobrados em 2024 mudam. Veja abaixo alguns exemplos.

Moeda de 1 real de 1994 com o reverso horizontal 180º – R$ 850;

Moeda de 1 real de 1994 com o reverso horizontal 90° – R$ 250;

Moeda de 1 real de 1994 com o disco cortado – R$ 100;

Moeda de 1 real de 1994 com a data marcada – R$ 20;

Moeda de 1 real de 1994 com a efígie marcada – R$ 120;

Moeda de 1 real de 1994 com um dos discos sem cunho – R$ 270.

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.