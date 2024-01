Que desafios Canelo Alvarez enfrenta em 2024 depois de vencer tudo no boxe?

Anuma época em que o México carece de campeões mundiais da mídia em nível global, Saulo “Canelo” Álvarez está entre os melhores do mundo. Como Júlio César Chávez, Ricardo “Finito” López e Juan Manuel Márquez em sua época, Canelo manteve o boxe mexicano em alta.

Mas como campeão absoluto do Super Médio com o leucócitos, WBA, OMB e IBF campeonatos, o que lhe resta provar? Pode não ser o seu objetivo principal, mas a primeira coisa que Alvarez exige no novo ano é a luta contra David Benavidezou seja, entre os melhores lutadores até 168 libras segundo o ranking da O anel.

Canelo deu oportunidade a desafiantes de diversas entidades, como John Ryder para a OMB e Jermell Charlo como multicampeão do WBC, WBA e IBF, chega a vez de Benavidez, o desafiante oficial do Conselho Mundial de Boxe.

“De agora até maio faltam seis meses, então estamos no processo, as partes estão conversando, mas Benavidez é definitivamente o desafiante oficial e o Conselho é claro nesse sentido e vai realizar o processo para que a luta aconteça ,” disse Maurício Sulaimanpresidente do WBC.

Enquanto Márquez pede a perda do cinturão caso não lute contra Benavidez, seria uma boa oportunidade para o jalisco mostrar se ainda está entre os melhores do mundo para manter o domínio na categoria.

Um desejo de Alvarez é reeditar o duelo com Dmitry Bivol, que o derrotou em 2022, então o mexicano quer uma segunda chance. O lutador russo voltou aos ringues depois de um ano no dia 23 de dezembro e deu aula contra Lyndon Artur com vitória por decisão unânime.

Benavidez ou Bivol?

Bivol tem insistido que não quer lutar contra Canelo, embora não feche a possibilidade porque sabe que Alvarez tem peso no mundo do boxe.

“Canelo tem mais possibilidades do que outros lutadores no boxe. Se Canelo quiser alguma luta, ele pode lutar. Ele tem mais possibilidades de influenciar a situação do que outros boxeadores”, disse o russo.

Alvarez tem sido criticado por não lutar contra os melhores boxeadores possíveis, então 2024 pode ser a oportunidade para provar que pode vencer nas lutas mais desejadas pela opinião do boxe.

O caminho começa com Benavidez e a luta pode ficar marcada para maio. Se Canelo vencer essa luta, isso tirará a ‘pressão’ de si mesmo, embora ele tenha afirmado repetidamente que isso não o incomoda.

Embora tenha recebido mais reconhecimento no exterior do que no México, todos querem vê-lo contra Benavidez. Se ele vencer, poderá abrir a porta para sua tão esperada revanche com Bivol.