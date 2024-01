Que horas é Artur Beterbiev x Callum Smith e onde assistir a luta do fim de semana?

Tseu sábado, o boxe mundo volta sua atenção para uma luta ansiosamente aguardada Artur Beterbievo atual campeão WBC, WBO e IBF, defende seus títulos contra o britânico Callum Smith. A luta, marcada para acontecer no Videotron Centre em Quebec, Canadá, promete grandes apostas e ação emocionante.

Potência russo-canadense Artur Beterbiev, com um recorde imaculado de 19-0 e 100% de nocautes, entra no ringue com a determinação de manter sua invencibilidade. Aos 38 anos, a habilidade de nocaute de Beterbiev se tornou uma lenda na comunidade do boxe.

Enfrentá-lo é Callum Smith, um adversário formidável da Grã-Bretanha com um impressionante recorde de 29-1, incluindo 21 nocautes. A única derrota de Smith até o momento foi contra Saul ‘Canelo’ Álvarez em dezembro de 2020. Desde que passou para a classe até 175 libras, Smith lutou duas vezes, preparando o terreno para este confronto de alto nível com Beterbiev.

Originalmente marcada para agosto de 2023, a luta foi adiada devido a uma infecção óssea na mandíbula de Beterbiev. Agora, cinco meses depois, a expectativa só aumentou, com os fãs ansiosos para ver o confronto desses dois titãs.

Onde está a luta entre Artur Beterbiev e Callum Smith?

A tão esperada luta entre Artur Beterbiev e Callum Smith está programado para acontecer no Videotron Centre, localizado na bela cidade de Quebec, Canadá. Este local, situado na região sudeste do país, é conhecido por sediar grandes eventos esportivos e de entretenimento e servirá como cenário adequado para este importante confronto de boxe.

A que horas é a luta entre Artur Beterbiev e Callum Smith?

O show começa às 19h, horário padrão do leste dos Estados Unidos, enquanto o evento principal entre Beterbiev e Callum começará aproximadamente às 23h, horário padrão do leste.

Onde assistir a luta entre Artur Beterbiev x Callum Smith?

A luta pode ser vista nos Estados Unidos na ESPN+ e nas plataformas de streaming ESPN+