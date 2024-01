Que horas é Vergil Ortiz Jr. x Fredrick Lawson e onde assistir a luta deste sábado

Tseu sábado, 6 de janeiro, Vergílio Ortiz Jr. vai assumir Fredrick Lawson em uma luta super meio-médio em busca da vitória em uma nova divisão.

O boxeador texano, que está com 19-0, faz seu tão esperado retorno e estreia no super meio-médio contra o ganês, que chega com cartel de 30-3. O local do confronto será o Virgin Hotels Teatro de Las Vegas.

O lutador de 25 anos conquistou o segundo lugar no Luvas de Ouro em 2016 e estreou profissionalmente no mesmo ano.

Em 2021 ele derrotou o ex-campeão Maurício Hooker e ex-desafiante ao título mundial Egidijus Kavaliauskas por nocaute.

Ortiz está fora de ação há algum tempo, já que sua última luta foi em agosto de 2022 contra Michael McKinson, a quem ele parou com um soco poderoso para aumentar sua proporção de nocautes para vitórias de 100%.

Esperava-se que o nativo do Texas enfrentasse Eimantas Stanionis em algum momento, mas seus problemas contínuos de rabdomiólise impediram essa luta. Agora ele retorna aos ringues motivado para estrelar seu primeiro headliner.

“A atração principal do meu primeiro show em Las Vegas depois de mais de um ano de inatividade era exatamente o que eu precisava”, disse o boxeador.

Para a parte dele, Fredrick Lawson é boxeador profissional desde 2011, conhecido pelo apelido ‘Geral Quatro’.

Nas últimas três lutas ele teve uma derrota e duas vitórias. Em 2021 ele perdeu para Carlos Hatley, mas em 2023 ele voltou ao ringue e derrotou Collinson Korley e Estevan Villabolos.

A que horas começa a luta entre Vergil Ortiz Jr e Fredrick Lawson?

O card está programado para começar às 20h ET, e o As caminhadas no ringue do evento principal provavelmente ocorrerão aproximadamente às 23h horário do leste dos EUA, mas pode variar dependendo da duração das lutas no card.

Onde assistir a luta nos Estados Unidos?

Você poderá assistir essa luta através do DAZN. A assinatura mensal custa US$ 19,99 com contrato de 12 meses ou US$ 24,99 mês a mês nos EUA. E a assinatura anual do DAZN custa US$ 224,99.

Agendar

Vergil Ortiz Jr.

Sábado, 6 de janeiro, a partir das 20h horário do leste dos EUA

Virgin Hotels Las Vegas, Nevada, EUA