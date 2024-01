‘Que lenda’: profissionais reagem à desagradável vitória por finalização de Jim Miller no UFC Vegas 84

Jim Miller continua conquistando vitórias dentro do octógono e, no sábado, conquistou sua 26ª vitória no UFC ao finalizar no terceiro round contra Gabriel Benitez.

Miller forçou Benitez a finalizar com uma manivela faltando menos de dois minutos para o fim da co-luta principal dos leves do UFC Vegas 84. Com a vitória, “A-10” venceu duas consecutivas e cinco de seis enquanto continua. a caminho de competir no UFC 300 em abril.

Após a vitória, Miller tinha alguns nomes em mente, como Paul Felder – que atuou como comentarista colorido do evento – Matt Brown e até Brock Lesnar.

É claro que, quando Miller compete, seus colegas lutadores o observam atentamente. Confira como os lutadores profissionais reagiram a mais uma vitória por paralisação do lutador veterano.

Espero que eles façam um confronto entre Jim e Felder -Belal Muhammad (@ bullyb170) 14 de janeiro de 2024