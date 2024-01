Que manhã incrível: Jon Anik merece coisa melhor, o próximo passo de Alex Pereira e muito mais

O principal comentarista do UFC, Jon Anik, está ficando um pouco farto da parcela negativa da base de fãs do MMA, e com razão, o que o levou a refletir sobre seu futuro como locutor neste espaço. Francamente, Anik merece muito mais, e a experiência de assistir ao UFC mudaria drasticamente se ele não estivesse por perto.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute os comentários de Anik em seu podcast, sendo mais do que certo que ele expressou esses sentimentos sobre a situação e como esta é a nova norma para o esporte e não parece que não vou a lugar nenhum tão cedo. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a contratação de Kayla Harrison no UFC, se algum outro lutador do PFL ou Bellator seguirá o exemplo, o próximo movimento de Alex Pereira – se ele enfrentaria Magomed Ankalaev ou Jamahal Hill em seguida – e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.