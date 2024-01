Que manhã incrível: O que será a atração principal do UFC 300?

Conor McGregor anunciou seu retorno ao octógono contra Michael Chandler, mas segundo o ex-campeão mundial de duas divisões, isso não acontecerá no UFC 300 como muitos previam. Com o calendário de 2024 do UFC se enchendo rapidamente, que luta será a atração principal de um dos maiores e monumentais eventos da promoção?

Em nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao anúncio McGregor x Chandler para 29 de junho, se é um erro do UFC não ter a luta manchete UFC 300, e o que o UFC poderia fazer para fazer com que aquele importante spot do evento principal se destaque. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem uma possível luta entre Leon Edwards e Belal Muhammad, se Justin Gaethje ou Charles Oliveira conseguirão a chance contra Islam Makhachev, o futuro do UFC no APEX, a estreia da promoção na Arábia Saudita ainda sem atração principal e muito mais. .

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

