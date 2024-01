Que manhã incrível: reação à coletiva de imprensa insana do UFC 297, múltiplas perdas de peso

Sean Strickland fez o público de Toronto comer na palma da sua mão na coletiva de imprensa do UFC 297, na quinta-feira, antes de sua defesa de título contra Dricus du Plessis. Com uma vitória, onde poderia impulsionar Strickland em termos de ser o principal empate do UFC daqui para frente?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage à selvagem pressão pré-luta em Toronto, como Strickland estava superado com a multidão e sua abordagem para um acordo de cavalheiros para uma guerra total com du Plessis. Além disso, os tópicos incluem vários lutadores perdendo peso para o UFC 297, as apostas na luta Arnold Allen x Movsar Evloev no sábado, Mike Malott lutando contra o experiente Neil Magny e se a linha de apostas for um pouco mais ampla do que o esperado, Justin Gaethje x Max Holloway, UFC Arábia Saudita e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.