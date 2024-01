Que manhã incrível: Você quer ver o retorno de Nick Diaz no UFC 300?

O UFC 300 estará aqui antes que percebamos, e todos parecem ter uma ideia de como deve ser o histórico evento pay-per-view do UFC. Com Conor McGregor anunciando que enfrentará Michael Chandler em junho, o evento principal – junto com todo o elenco de apoio – permanece um mistério. Então, qual seria a sua escalação ideal para o UFC 300?

Em edição especial do Heck of a Morning (à tarde), Mike Heck, do MMA Fighting, leva suas sugestões de cards de luta do UFC 300. Além disso, ele responderá às suas perguntas sobre tudo e qualquer coisa relacionada ao mundo louco do MMA, o campeão interino Tom Aspinall twittando seus pensamentos sobre Stipe Miocic conseguindo uma chance pelo título contra Jon Jones por ele, se Nick Diaz deveria ou não retornar no UFC 300 e muito mais.

