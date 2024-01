Quem é Jo Koy e por que Taylor Swift não gostou da piada do Globo de Ouro sobre a NFL?

Taylor Swift não reagiu positivamente a Jo Koy piada sobre ela durante a premiação do Globo de Ouro, após o apresentador Jo Koy abordou a atenção que ela recebe nos jogos da NFL.

Swift foi uma das participantes mais esperadas do show e era óbvio que sua presença não passaria despercebida. Os escritores decidiram zombar de como Swift aparece constantemente na TV durante o Jogos do Kansas City Chiefs.

Jo Koy queria fazer as pessoas rirem e ao mesmo tempo dizer “A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL? No Globo de Ouro, temos menos fotos de Taylor Swift..” imediatamente a câmera cortou para Swift, que simplesmente tomou um gole de sua bebida e desviou o olhar da câmera.

Logo depois que a piada terminou, Jo Koy pediu desculpas ao ver a reação do bilionário, porém, a piada que contava uma verdade incômoda pode não ser engraçada para ela, mas citando Dave Chappelle, “Tudo é engraçado até acontecer com você” Taylor está no centro das atenções todos os dias, onde quer que vá, faça o que fizer, há algo escrito sobre ela em todos os meios de comunicação de celebridades.

Quem é Jo Koy?

Nascer 2 de junho de 1971 em Tacoma, Washington, Koy é um comediante stand-up que teve quatro de seus especiais aparecendo no Netflix desde 2017. Ele também apareceu em Central da comédia e anteriormente foi palestrante do colega comediante Manipulador de Chelseatalk show já encerrado, “Chelsea Ultimamente.”

Koy foi anunciado como anfitrião do 81º Globo de Ouro em dezembro, assumindo o lugar do ator e comediante Jerrod Carmichael depois de sediar o evento em 2023. Koyo nome verdadeiro é Joseph Glenn Herbert – ele recebeu seu nome artístico de uma tia filipina que o chamava carinhosamente de “Jo Ko,” que é tagalo para “minha Jo.”