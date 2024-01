Quem é Katie Mox, a analista esportiva que teve sua calcinha roubada no voo da Delta?

Katie Mox, apresentadora do podcast “Pick Six” da CBS Sports, está ganhando as manchetes depois de descobrir que parte do conteúdo de sua bagagem despachada para um voo da Delta foi roubada, especificamente suas roupas íntimas e sutiãs.

A analista esportiva Katie Mox tem suas roupas íntimas roubadas da mala

“Isso vai parecer loucura. Acabei de chegar ao meu quarto de hotel, estava desfazendo minha mala [and] Percebi que ele estava aberto porque tenho um compartimento que sei que fechei com zíper e estava aberto“, disse Mox.

Ela elaborou “Normalmente, se a TSA olhar na sua bolsa, eles terão aquele pequeno pedaço de papel que diz que alguém olhou,“, disse ela referindo-se ao “Aviso de Inspeção de Bagagem” que os agentes da TSA usam durante a inspeção de bagagem.

“Tudo parece estar bem, e então vou até onde estão minhas calcinhas e sutiãs e eles estão faltando. Alguém entrou na minha bolsa e roubou minha roupa íntima!” Mox elaborou.

Mox postou o incidente no Instagram para seus quase 10.000 seguidores

Uma hora depois, Mox não ficou impressionado com a situação depois de reclamar com a companhia aérea compartilhando a atualização “Tudo bem, apresentei uma reclamação à Delta. Veremos o que eles farão.”

“É uma loucura que minhas joias e sapatos estejam bem, mas minha calcinha não”, elaborou Mox.

Na sexta-feira, ela postou outra atualização com ela e uma sacola “Protegi a sacola do Walmart”, depois de comprar os itens que faltavam em uma loja próxima.

As pessoas reagiram às postagens dela mostrando apoio ao podcaster “Será que é a Delta ou a equipe do aeroporto. É estranho!” enquanto outro deu alguns conselhos não solicitados: “Sempre continue, nunca despache uma mala.”