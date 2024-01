Quem encontrar esta moeda antiga pode vender por até R$ 120

Qual seria a sua reação ao encontrar uma moeda antiga? A grande maioria das pessoas certamente não faria nada. Apenas uma minoria da população poderia entender que aquela simples peça antiga na verdade pode ser considerada muito rara. Portanto, é preciso prestar atenção aos detalhes do exemplar.

Neste artigo específico, estamos falando da moeda de 400 réis do ano de 1929. Trata-se de uma peça que não possui mais valor monetário, ou seja, não está mais em circulação. Contudo, nada impede que o item seja encontrado em qualquer lugar, em qualquer região do país.

O ano de 1929

É preciso destacar o cenário específico que era registrado no Brasil no ano de 1929. Na época, o país era comandado pelo presidente Washington Luis. Do ponto de vista da economia, o mundo atravessava a famosa Grande Depressão, que quebrou empresas e quase faliu países inteiros.

Vale lembrar que os Estados Unidos eram os maiores compradores do café do Brasil. Com a crise, a importação do produto foi reduzida drasticamente. O governo local teve que tomar decisões complexas como comprar parte do café e até mesmo queimar toneladas deles.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir os detalhes da moeda de 400 réis do ano de 1929, tomando como base as informações destacadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 30mm;

Peso: 12gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Gravador: Desconhecido;

Desenho do Anverso: Busto de mulher personificando a República, à direita, circundada por anel de 21 estrelas;

Desenho do Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, data e valor de face dentro de colar de adornos.



O valor

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 400 réis do ano de 1929, tomando como base as projeções de numismatas para este ano de 2024? Veja na tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 30,00 R$ 60,00 R$ 120,00

As moedas de réis

Os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.

Posso limpar uma moeda antiga?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo: