Quem estará sentado à mesa de Taylor Swift durante o Golden Globe Awards de 2024?

TAylor Swift faz sucesso por onde passa e tem fãs acompanhando cada movimento seu, incluindo quem é convidado a sentar ao lado dela no Globo de Ouro de 2024. Uma lista de nomes vazou via Twitter daqueles que compartilhariam uma refeição com o Turnê Eras bilionário durante o evento.

A disposição dos assentos do Globo de Ouro de Taylor Swift vazou

Os nomes dos A-Listers que de acordo com o tweet sentaria ao lado de Swift são atrizes lendárias Natalie Portman conhecido por The Professional e muitos outros filmes, Emma Stone (LaLa Terra), Sarah Snook (Sucessão), cantora multiplatina Billie Eilish, Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes), Rosamund Pike (Garota Exemplar) e Aqueles dois (O urso).

Os fãs imediatamente começaram a decidir se o a informação estava correta ou apenas fumou, porém, muitos acreditam que a lista foi escolhida a dedo e seria a ‘Mesa Legal’ onde as câmeras seriam coladas nelas.

Swift tem recebido muita atenção de todos, incluindo NFL onde ela encontrou o namorado Travis Kelce. Os dois quebraram a internet há algumas semanas, quando seu relacionamento se tornou público.

Sobre o relacionamento público, Taylor Swift conversou com a revista Time: “Quando você diz que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos. O oposto disso é que você tem que fazer um esforço extremo para garantir que ninguém saiba que você está saindo com alguém. E estamos orgulhosos um do outro .”