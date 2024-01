Quem ganhou o Campeonato Nacional de Futebol Universitário em 2023 e como foi o jogo?

EUn do ano passado Campeonato Nacional CFPo Buldogues da Geórgia garantiu seu segundo Campeonato Nacional consecutivo de Playoff de Futebol Universitário com uma vitória retumbante por 65-7 sobre o Sapos com Chifres do TCU. O jogo teve uma atuação dominante dos Bulldogs, que não deixaram dúvidas sobre sua superioridade em campo.

Em total contraste com o jogo anterior do campeonato, os Bulldogs não perderam tempo em afirmar o seu domínio. Eles avançaram no jogo, marcando em suas primeiras seis posses de bola e acumulando impressionantes 371 jardas somente no primeiro tempo. Este desempenho impressionante levou-os a uma notável vantagem de 31 pontos no intervalo. A habilidade ofensiva dos Bulldogs era evidente, com uma média impressionante de 9,3 jardas por jogada.

Quarterback sênior Stetson Bennett, que já havia atuado como walk-on, teve um desempenho de destaque, arremessando para 304 jardas e quatro touchdowns, ao mesmo tempo que contribuiu com duas pontuações corridas. Sua atuação excepcional lhe rendeu o título de Jogador ofensivo do jogo pelo segundo ano consecutivo. Refletindo sobre o seu feito, Bennett declarou humildemente: “Não teria conseguido sem os meus companheiros. É uma honra contribuir para o sucesso desta equipa.”

O BuldoguesO poder de fogo ofensivo estendeu-se além de Bennett, com cinco touchdowns corridos, incluindo dois do próprio Bennett e outros dois de Branson Robinson. O corpo receptor também brilhou, com Ladd McConkey e Brock Bowers fazendo contribuições significativas para o impressionante resultado da equipe.

Bulldogs confiaram em sua defesa

Defensivamente, a Geórgia foi igualmente formidável. DB do segundo ano Javon BullardO excelente desempenho de ‘s lhe rendeu o título de Jogador Defensivo do Jogo. Suas interceptações cruciais e recuperação de fumble no primeiro tempo deram o tom para o domínio defensivo da Geórgia.

Refletindo sobre o seu desempenho impactante, Bullard comentou: “Estou muito grato pela oportunidade de contribuir para o sucesso desta equipa. Entramos neste jogo com a determinação de deixar a nossa marca em campo”.

A vitória dos Bulldogs marcou uma conquista histórica, pois eles se tornaram o primeiro time na era do College Football Playoff a garantir campeonatos nacionais consecutivos. Sua temporada impecável de 15 a 0 solidificou seu lugar entre a elite do futebol universitário, juntando-se a um grupo exclusivo de times para realizar essa façanha.

O treinador principal, Kirby Smart, expressou o seu orgulho pelo feito da equipa, afirmando: “Esta vitória é uma prova do trabalho árduo e da dedicação dos nossos jogadores e comissão técnica. Pretendemos fazer história e atingimos esse objetivo.”