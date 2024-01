Quem pode se inscrever no concurso Anvisa? Confira os requisitos e como fazer a inscrição do edital com salários acima de R$ 16 mil

Concurso Anvisa oferta 50 vagas

Com um total de 50 vagas, o concurso Anvisa é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. Por conta da grandiosidade do certame, trouxemos maiores detalhes.

Veja como se inscrever e confira os requisitos.

Concurso Anvisa 2024

A tão aguardada publicação do edital do concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) finalmente ocorreu, apresentando 50 vagas destinadas ao cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, com remuneração inicial de até R$ 16.413,35. Organizado pelo Cebraspe, o certame recebe inscrições entre 22 de janeiro e 16 de fevereiro de 2024, com as provas programadas para 21 de abril em Brasília/DF.

Pedidos antigos concurso Anvisa

O pedido para a realização deste concurso foi feito em 2020, e após dois anos, a Anvisa voltou a solicitar vagas para as carreiras de especialista, analista e técnico. No início de janeiro de 2024, o aguardado edital foi finalmente publicado, ofertando 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, abrindo oportunidades para profissionais de nível superior.

Distribuição de Vagas por Área de Especialização

As vagas são distribuídas em quatro áreas de especialização, cada uma exigindo formação específica:



Área 1 (Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica): 03 vagas

Área 2 (Farmácia): 39 vagas

Área 3 (Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária): 05 vagas

Área 4 (Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes): 03 vagas

Requisitos e Remuneração concurso Anvisa

Os requisitos variam de acordo com a área de especialização e incluem a posse de diploma devidamente registrado em cursos de nível superior relacionados. A remuneração oferecida aos aprovados é de R$ 16.413,35.

Inscrições e Etapas do Concurso

Os interessados têm o período entre 22 de janeiro e 16 de fevereiro de 2024 para realizar as inscrições, mediante o pagamento da taxa de R$ 160,00. As provas objetivas estão agendadas para 21 de abril, contemplando conhecimentos básicos e específicos para cada área. Veja mais sobre o concurso Anvisa.

Etapas do Concurso Anvisa

Para os interessados no Concurso Anvisa, o período de inscrições se estende de 22/01 a 16/02/2024, proporcionando uma janela de oportunidade para quem almeja ingressar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante esse intervalo, os candidatos devem acessar o site do Cebraspe, realizar o cadastro e efetuar o pagamento da taxa de participação, fixada em R$ 160,00.

É crucial observar que o boleto de pagamento deve ser quitado até 06/03/2024. Além disso, para aqueles que buscam a isenção da taxa, o período para solicitação ocorre entre 22/01 a 16/02/2024.

Etapas e Provas do Concurso Anvisa

O processo seletivo se desdobrará em diversas etapas, cada uma com seu conjunto específico de avaliações:

Prova Objetiva: Total de 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos, 28 de Conhecimentos Complementares e 42 de Conhecimentos Específicos. Formato de CERTO ou ERRADO. Duração de 4 horas e 30 minutos.

Prova Discursiva: Texto dissertativo com limite de 30 linhas. Tema relacionado à regulação e vigilância sanitária. Duração de 4 horas e 30 minutos.

Prova de Títulos: Pontuação atribuída aos candidatos com especializações, como mestrado e doutorado.

Curso de Formação: Etapa eliminatória e classificatória.



Pedidos de Concurso e Necessidades de 2020 e 2021

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem buscado a realização de um novo concurso público desde o ano de 2020, apresentando solicitações ao Ministério da Economia. Durante esse período, foram feitos pedidos para preenchimento de vagas em cargos de níveis médio e superior, visando fortalecer a equipe e melhorar a eficiência dos serviços prestados. Vamos examinar as solicitações e a distribuição das vagas.

Solicitações de 2020

Em 2020, a Anvisa requereu ao Ministério da Economia a autorização para 89 vagas, divididas entre cargos de nível médio e superior. A distribuição dessas oportunidades foi a seguinte:

Técnico Administrativo: 39 vagas

Técnico em Vigilância Sanitária: 3 vagas

Analista Administrativo: 11 vagas

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 36 vagas

Essa solicitação reflete a necessidade de reforçar diversos setores da agência, abrangendo áreas administrativas e técnicas, para melhor atender às demandas relacionadas à vigilância sanitária e regulação.

Aumento da Demanda

Em 2021, a Anvisa manteve o pedido para o provimento de 89 vagas, reafirmando a necessidade de fortalecer sua equipe. Novamente, a distribuição das oportunidades contemplou cargos de níveis médio e superior, seguindo a mesma estrutura de 2020.

Essas solicitações sinalizam o comprometimento da Anvisa em buscar recursos humanos qualificados para aprimorar suas atividades e garantir um melhor desempenho nas áreas de vigilância sanitária e regulação.