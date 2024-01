Quem pode se inscrever no concurso INEP com 50 vagas e salários de quase R$ 8 MIL?

Inscrições do concurso INEP podem ser feitas a partir do dia 19 de janeiro

Com inscrições em breve, o concurso INEP é uma grande chance para mudar de vida. Os salários são excelentes e as vagas ao todo são 50.

Veja mais aqui.

Oportunidade para Pesquisador Tecnologista com 50 Vagas

O aguardado edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), inserido no Concurso Nacional Unificado, foi publicado, oferecendo 50 vagas para o cargo de pesquisador tecnologista. Com salários iniciais impressionantes de até R$ 7.938,73, o cargo exige nível superior de escolaridade.

Distribuição de Vagas do concurso INEP

O edital INEP, inserido nos blocos 2, 5 e 7 do Concurso Nacional Unificado, disponibiliza 50 vagas para pesquisador tecnologista. A distribuição por blocos temáticos é a seguinte:

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: INEP – Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 20 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: INEP – Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 10 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: INEP – Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 20 vagas.



E, quem pode se inscrever?



Você também pode gostar:

O requisito fundamental para participação no processo seletivo é a apresentação do certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em qualquer área do conhecimento. Isso significa que os candidatos, ao se inscreverem, devem comprovar sua formação acadêmica por meio desse documento, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

Remunerações Atrativas

Os futuros aprovados no edital INEP receberão salários mensais de R$ 7.938,73, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. A composição salarial inclui:

R$ 4.758,73 de vencimento básico;

R$ 3.180,00 de Gratificação de Desempenho de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais (GDIAE).

Requisitos e Atribuições

Para concorrer ao cargo, é necessário possuir certificado de conclusão ou diploma registrado em qualquer área do conhecimento. As atribuições incluem atividades técnicas de análise e produção de dados estatísticos, manipulação de bases de dados, implementação de processos avaliativos, delineamento de pesquisas, gestão de dados, implementação e execução de planos, programas e projetos no âmbito do INEP, entre outras atividades compatíveis com o cargo.

Lotação e Etapas do concurso INEP

Os aprovados serão lotados em Brasília, no Distrito Federal. O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:

Prova Objetiva (eliminatório e classificatório);

Prova Discursiva (eliminatório e classificatório);

Prova de Títulos (classificatório).

Testes Objetivos, Discursivos e de Títulos

O Concurso INEP adota uma abordagem meticulosa de avaliação, composta por três etapas cruciais para a seleção de candidatos.

Prova Objetiva

A prova objetiva, contendo 50 perguntas de conhecimentos específicos e 20 de conhecimentos gerais, serve para avaliar a extensão do conhecimento dos candidatos. Será eliminado aquele que não alcançar, no mínimo, 40% da pontuação nas provas de Conhecimentos Gerais (P1) e Conhecimentos Específicos (P2), ou que obtiver nota zero na Prova Discursiva.

Prova Discursiva

A prova discursiva é específica para cada bloco temático, demandando a redação de uma questão dissertativa. O número de provas corrigidas por cargo e especialidade será nove vezes o número total de vagas imediatas. A eliminação ocorrerá se o candidato receber nota zero na Prova Discursiva ou revelar qualquer sinal que permita sua identificação.

Prova de Títulos

Na etapa de Prova de Títulos, os candidatos podem apresentar diplomas e certificados que atestem suas especializações acadêmicas e profissionais. Esses documentos contribuirão para a pontuação e classificação dos candidatos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no portal Gov.br, no período entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, mediante a taxa de participação de R$ 90,00.

Escolha do Bloco Temático

O candidato, ao se inscrever, deverá fazer uma opção exclusiva por um dos oito blocos temáticos disponíveis. Diferentemente da tradicional concorrência a um único cargo, essa abordagem permite ao candidato disputar todos os cargos oferecidos dentro do bloco escolhido.

Objetivas e Discursivas em Dois Turnos

A aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso INEP está organizada em dois turnos, a ocorrerem no mesmo dia. A programação dos turnos é a seguinte:

Manhã:

Conhecimentos Gerais e Prova Discursiva

Duração: 2 horas e 30 minutos

Tarde:

Conhecimentos Específicos

Duração: 3 horas e 30 minutos

Esta divisão estratégica proporciona aos candidatos uma abordagem equilibrada, permitindo a concentração nas diversas áreas de conhecimento ao longo do dia.