Quem recebe Bolsa Família tem BENEFÍCIO ESCONDIDO

Você já tinha ciência de que a acessibilidade à saúde acaba de receber um impulso para um vasto número de cidadãos brasileiros? Graças a uma ação pioneira, indivíduos registrados no Bolsa Família estão agora em um cenário mais favorável.

Os beneficiários têm a concessão gratuita de 40 remédios vitais. Esse fato se destaca como uma evolução notável na concretização de prerrogativas básicas relativas à saúde. No entanto, como isso se traduz efetivamente para as unidades familiares do Bolsa Família?

Quem recebe o Bolsa Família tem acesso a medicações gratuitas

A perspectiva de administrar as condições de saúde dos membros da sua família sem o ônus financeiro associado aos medicamentos é mesmo uma maravilha. É uma situação otimista delineada pelo Bolsa Família com a relação aos remédios incluídos recentemente no rol da gratuidade.

Ao abranger terapias para condições como pressão alta, diabetes e condições respiratórias, a iniciativa busca aliviar as despesas financeiras de um contingente considerável de famílias. Nesta análise, abordaremos as especificidades da novidade e seu potencial de impacto positivo.

Como aproveitar a vantagem?

O método de obter esses remédios apresenta uma simplicidade surpreendente. A ausência de requerimentos burocráticos prévios simplifica enormemente a execução.

A confirmação da condição de beneficiário será realizada de forma direta no portal do Farmácia Popular. Para efetuar a aquisição dos medicamentos, é necessário visitar uma farmácia conveniada que exiba o adesivo identificador “Neste Local Há o Serviço Farmácia Popular”.

É essencial apresentar um documento oficial com fotografia, o CPF e a prescrição médica ainda vigente. Ressaltando que a receita pode ser oriunda do sistema público de saúde ou elaborada por um profissional particular.



Esse método simplificado representa uma evolução notável no acesso à assistência médica, sobretudo para aquelas famílias que estão situadas em estratos socioeconômicos vulneráveis. A iniciativa ressalta o compromisso contínuo com políticas públicas que visam assegurar a totalidade da população o acesso aos serviços de saúde e uma qualidade de vida adequada.

Relação abrangente dos remédios oferecidos para quem possui elegibilidade ao Bolsa Família

Os medicamentos oferecidos tem uma lista extensa e contempla uma gama diversificada de problemas de saúde. Entre as opções destacadas, estão terapias para enfermidades respiratórias, para condições diabéticas e para a hipertensão.

Adicionalmente, existe uma variedade de contraceptivos, remédios para a gestão de níveis elevados de colesterol, tratamentos para a doença de Parkinson, afecções oculares como o glaucoma e até mesmo fraldas.

Tal diversificação assegura que um vasto leque de necessidades de saúde seja contemplado. Com isso se promove maior serenidade e confiança às famílias beneficiadas.

Para uma visão detalhada, recomendamos a consulta à relação completa disponibilizada abaixo:

Remédio para rinite

Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose;

Budesonida 32 mg e 50 mg.

Remédios para asma

Dipropionato de Beclometasona 50 mcg, 200 mcg e 250 mcg;

Brometo de Ipratrópio 0,02 mg e 0,25 mg;

Sulfato de Salbutamol 100 mcg e 5 mg.

Medicação para hipertensão

Besilato de Anlodipino 5 mg;

Atenolol 25 mg;

Captopril 25 mg;

Succinato de Metoprolol 25 ml

Hidroclorotiazida 25mg;

Cloridrato de Propranolol 40 mg;

Losartana Potássica 50 mg;

Espironolactona 25 mg;

Maleato de Enalapril 10 mg;

Furosemida 40 mg.

Medicação para diabetes para quem recebe Bolsa Família

Glibenclamida 5 mg;

Cloridrato de Metformina 500 mg e 850 mg;

Insulina Humana 100 UI/mL;

Insulina Humana Regular 100 UI/mL.

Anticoncepcionais para quem recebe Bolsa Família

Valerato de Estradiol 5 mg + Enantato de Noretisterona 50 mg;

Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15 mg;

Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg;

Noretisterona 0,35 mg.

Doença de Parkinson

Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg;

Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg.

Para colesterol alto

Sinvastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg.

Medicação gratuita para quem tem glaucoma e recebe Bolsa Família

Maleato de Timolol 2,5 mg e 5 mg.

Remédio para osteoporose

Alendronato de Sódio 70 mg.

Incontinência