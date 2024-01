Tele Tigela de Hula é um dos jogos mais tradicionais do futebol universitário. Desde 1947suas convocatórias reuniram a nata do esporte universitário, vários deles jogadores destinados a se tornarem figuras do futebol profissional.

Dois dos primeiros nomes a aparecer tanto no Tigela de Hula e o futebol profissional eram membros do Hall da Fama Fran Tarkenton e Mike Ditka. Ambos compartilharam o título de Jogador mais valioso (MVP) do Hula Bowl em 1961.

Como profissionais, Inespecífico foi um quarterback estrela do Minnesota Vikings, e Ditka é mais lembrado por sua época como tight end do Chicago Bears, embora também tenha jogado pelo Philadelphia Eagles e pelo Dallas Cowboys.

Na década de 1970, nomes como zagueiro Larry Csonka dos Miami Dolphins, e Jim Plunkettquarterback dos Raiders, e Tony Dorsetrunning back do Dallas e do Denver Broncos, se destacou.

As estrelas dos anos 80 e 90

Dan MarinoMVP do Tigela de Hulaque mais tarde teve sucesso com os Dolphins, e Jessé Sapolvocê, guarda do 49ers, saiu do 1983 Tigela de Hula aula. Um ano depois, em 1984, Reggie Branco também disputou esta partida tradicional e mais tarde jogou na NFL pelos Eagles, Packers e Panthers.

Em 1989, o multi-talentoso Deion Sanders também foi o MVP do Tigela de Hula e então embarcou em uma carreira prolífica no NFL com Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, Cowboys e Washington Redskins.

Lamar Tomáswide receiver dos Tampa Bay e Miami Buccaneers; André Coleman, wide receiver do San Diego Chargers, Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks; e Kordell Stewartquarterback do Steelers, brilhou nos anos 90 no Tigela de Hula e na NFL nos anos 90.

As estrelas do novo século

Wes Welkerque foi um dos Tom Brady principais recebedores do New England Patriots; Drew Brees, o quarterback estrela do New Orleans Saints; e Brandon Marshallque jogou por sete times NFLbrilhou no início do século XXI no Tigela de Hula e no campo de futebol profissional.

Este ano, o All-Star Match da NCAA será realizado em 13 de janeiro pela segunda vez no Estádio de hipoteca UCF FBC em Orlando, Flórida, onde as estrelas do futebol universitário terão uma nova oportunidade de brilhar antes de darem o salto para o profissionalismo.