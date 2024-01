Quer ganhar acima de R$ 10 mil? Descubra quais os concursos 2024 com vários cargos e ótimos salários

Há muitas vagas para os concursos 2024

Os concursos 2024 são uma chance para mudar de vida. Por conta disso, trouxemos uma lista de editais com vários cargos e oportunidades.

Concursos 2024 e ótimos salários

No cenário promissor dos concursos públicos em 2024, destacam-se duas iniciativas de grande relevância: o Concurso Nacional Unificado e o Concurso STN (Secretaria do Tesouro Nacional), ambos promovendo oportunidades significativas em diversos setores do Poder Executivo Federal.

Concurso Nacional Unificado e vagas

O Concurso Nacional Unificado surge como uma oportunidade única, com a publicação de editais que contemplam 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos e entidades governamentais. Os salários iniciais impressionam, alcançando até R$ 22,9 mil.

Divisão Estratégica por Blocos Temáticos

A divisão temática demonstra a abrangência do concurso, englobando áreas como Infraestrutura, Exatas e Engenharias, Tecnologia, Dados e Informação, Ambiental, Agrário e Biológicas, Trabalho e Saúde do Servidor, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Setores Econômicos e Regulação, Gestão Governamental e Administração Pública, além de um bloco destinado ao Nível Intermediário.



Inscrições e Provas

Os interessados têm o período entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024 para realizar as inscrições através do portal Gov.br. As taxas variam conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. As provas estão agendadas para o dia 5 de maio de 2024, abrangendo diferentes turnos e formatos, conforme a complexidade de cada bloco temático.

Concurso STN

O Concurso STN, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional, oferece 40 vagas para a posição de Auditor Federal de Finanças e Controle, com remuneração inicial de R$ 20.924,80. Essas vagas se distribuem entre diversas especialidades, proporcionando uma variedade de caminhos para os candidatos.

Inscrições e Etapas do Certame

As inscrições para o Concurso STN ocorrem entre 29 de janeiro e 04 de março, mediante uma taxa de participação de R$ 160,00, realizadas no site da FGV. O processo seletivo envolverá provas objetivas e discursivas, abordando conhecimentos específicos e gerais, e está marcado para 2 de junho. Confira mais sobre os concursos 2024.

ANATEL e concursos 2024

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) apresenta uma oportunidade ímpar para profissionais interessados em integrar sua equipe. O concurso visa preencher 50 vagas para a posição de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, oferecendo uma remuneração inicial de até R$ 16.413,35. Vejamos mais detalhes sobre esse certame promissor.

Diversidade de Especialidades e Vagas Disponíveis

A variedade de especialidades contempladas no concurso ANATEL reflete a complexidade e abrangência do setor de telecomunicações. As vagas se distribuem da seguinte maneira:

Especialidade em Ciências Contábeis: 3 vagas;

Especialidade em Ciências de Dados: 15 vagas;

Especialidade em Direito: 8 vagas;

Especialidade em Economia: 4 vagas;

Especialidade em Engenharia: 10 vagas;

Especialidade Geral: 10 vagas.

O concurso, sob a organização do Cebraspe, aceitará inscrições no período de 26 de janeiro a 26 de fevereiro, mediante uma taxa de participação de R$ 130,00.

O processo seletivo será dividido em duas etapas:

Primeira Etapa

Provas objetivas e prova discursiva, com caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Segunda Etapa

Curso de formação, com caráter eliminatório e classificatório.

Provas Objetivas e Discursivas

A prova objetiva será composta por 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, utilizando o formato de julgamento CERTO ou ERRADO.

A prova discursiva abordará duas questões: a primeira explorando um tema de conhecimentos específicos e a segunda relacionada a telecomunicações, conectividade e comunicações digitais.

Concursos CVM 2024

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apresenta uma excelente oportunidade para profissionais interessados em fazer parte desse órgão de destaque no mercado financeiro. O edital para o concurso CVM 2024 contempla 60 vagas destinadas a analistas e inspetores, oferecendo uma remuneração inicial atrativa de até R$ 20.924,80.

Detalhes sobre Vagas e Perfil

As vagas estão distribuídas em diferentes perfis, proporcionando uma ampla variedade de áreas de atuação:

Inspetor:

Perfil 1 – Inspetor – Mercado de Capitais (São Paulo): 7 vagas;

Perfil 2 – Inspetor – Mercado de Capitais (Rio de Janeiro): 6 vagas;

Perfil 3 – Inspetor – Contabilidade e Auditoria (Rio de Janeiro): 7 vagas.

Analista:

Perfil 4 – Analista – Mercado de Capitais (Rio de Janeiro): 15 vagas;

Perfil 5 – Analista – Gestão (Rio de Janeiro): 7 vagas;

Perfil 6 – Analista – Contabilidade Pública (Rio de Janeiro): 1 vaga;

Perfil 7 – Analista – Ciência de Dados (Rio de Janeiro): 7 vagas;

Perfil 8 – Analista – TI / Sistemas e Desenvolvimento (Rio de Janeiro): 5 vagas;

Perfil 9 – Analista – TI / Infraestrutura e Segurança (Rio de Janeiro): 5 vagas.

Inscrições e Etapas do Concurso CVM

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site da FGV no período de 30/01 a 06/03/2024, realizar o cadastro e efetuar o pagamento da taxa de participação, que é de R$ 145,00. Confira mais sobre os concursos 2024.

As provas objetivas e discursivas estão programadas para o dia 26 de maio e serão realizadas em dois períodos distintos:

Manhã:

Prova objetiva de conhecimentos básicos;

Prova discursiva.

Tarde:

Prova objetiva de conhecimentos específicos.

A prova objetiva contará com 110 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. A prova discursiva consistirá em 2 ou mais questões escritas, com limite de 30 linhas, dependendo do cargo escolhido.