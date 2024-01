Quer ganhar acima de R$ 15 MIL? Conheça TUDO sobre o Concurso Mapa

Concurso Mapa oferta mais de 500 vagas

Chuva de editais sim! O concurso Mapa anuncia que são mais de 500 vagas com salários excelentes. Portanto, se você vai fazer este certame, acompanhe aqui.

Além disso, os salários ultrapassam R$ 15 mil.

Concurso Mapa

O tão aguardado edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi finalmente publicado, abrindo as portas para 6.640 vagas, das quais 520 são destinadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Essa oportunidade promissora atrai olhares, não apenas pela quantidade de vagas, mas também pelos salários iniciais que podem chegar a expressivos R$ 15.897,33!

Distribuição Estratégica das Vagas

No contexto do Mapa, as 520 vagas estão distribuídas de forma estratégica nos blocos 1, 2, 3, 7 e 8. Este último, em especial, oferece oportunidades de nível médio, ampliando as possibilidades para diversos perfis de candidatos.

Oportunidades no Nível Médio

Dentro do Bloco 8, voltado para candidatos com nível médio, destacam-se as seguintes oportunidades:



Agente de atividades agropecuárias: 100 vagas;

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100 vagas;

Técnico de laboratório: 40 vagas.

Perspectivas no Nível Superior

Para aqueles que almejam cargos de nível superior, as vagas do concurso Mapa distribuem-se nos blocos 1, 2, 3 e 7. Destacam-se algumas oportunidades nos seguintes cargos:

Bloco 1: Analista em Ciência e Tecnologia – Engenharia Elétrica ou Eletrônica (2 vagas);

Bloco 2: Analista em Ciência e Tecnologia – Tecnologia da Informação (20 vagas);

Bloco 3: Auditor-fiscal federal agropecuário em diversas especialidades, como Engenheiro Agrônomo (116 vagas), Médico Veterinário (55 vagas), Químico (12 vagas), Farmácia (11 vagas), Zootecnista (6 vagas), além de Tecnologista – Meteorologista ou Ciências Atmosféricas (40 vagas);

Bloco 7: Analista em Ciência e Tecnologia – Qualquer área de conhecimento (18 vagas).

Sobre salários e benefícios

Veja a seguir os salários dos aprovados de acordo com o cargo:

Agente de atividades agropecuárias: R$ 7.436,29;

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: R$ 7.436,29;

Analista em Ciência e Tecnologia:R$ 6.662,68

Técnico de laboratório: R$ 7.436,29;

Auditor-fiscal federal agropecuário: R$ 15.897,33; e

Tecnologista: R$ 6.662,68.

Os servidores ainda farão jus ao auxílio alimentação de R$ 658,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Provas concurso Mapa

Veja sobre as avaliações, turnos e se prepare:

Turno Matutino

No período da manhã, com uma duração total de 2 horas e 30 minutos, os candidatos enfrentarão provas objetivas de conhecimentos gerais, compostas por 20 questões. Para os candidatos de nível superior, a etapa será complementada por uma prova discursiva de conhecimento específico do bloco em questão. Já para os participantes de nível médio, além das provas objetivas de 20 questões, haverá a exigência de uma redação.

Turno Vespertino

À tarde, com uma duração estendida de 3 horas e 30 minutos, o foco das avaliações se ajusta às particularidades de cada nível de escolaridade. Os candidatos de nível superior enfrentarão provas objetivas de conhecimentos específicos, compostas por 50 questões. Por outro lado, os participantes de nível médio responderão a 40 questões de provas objetivas.

Estrutura das provas do concurso Mapa

A estrutura das avaliações varia conforme o nível de escolaridade, com critérios claros estabelecidos para aprovação.

Composição das Provas Objetivas

Para os cargos de nível médio, as provas objetivas serão compostas por 60 questões, enquanto os cargos de nível superior enfrentarão 70 questões. Em ambos os casos, cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D; E), sendo apenas uma correta.

Disciplinas Cobradas no Nível Médio

Os candidatos de nível médio enfrentarão uma avaliação multidisciplinar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Noções de Direito: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

Realidade Brasileira: 15 questões.

Disciplinas para o Nível Superior

No nível superior, as provas objetivas abordarão conhecimentos básicos comuns a todos os cargos, exceto o bloco 8, incluindo temas como Políticas Públicas, Desafios do Estado de Direito, Ética e Integridade, Diversidade e Inclusão na Sociedade, Administração Pública Federal, e Finanças Públicas.

Adicionalmente, os candidatos de nível superior enfrentarão conhecimentos específicos, variando conforme o bloco temático escolhido. Cada bloco temático é subdividido em cinco eixos, sendo esses os equivalentes a “disciplinas” específicas para cada bloco.

Critérios de Aprovação

Os critérios de aprovação do concurso Mapa variam de acordo com o nível de escolaridade:

Para nível superior: Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 40% da pontuação nas provas objetivas de Conhecimentos Gerais (P1) e de Conhecimentos Específicos (P2), ou que obtenha nota zero na Prova Discursiva.

Para nível médio: Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 30% da pontuação nas Provas Objetivas, ou que obtenha nota zero na Redação.

Como se inscrever no concurso Mapa

Os interessados poderão se inscrever por meio do portal Gov.br, no período entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024.

Veja os valores das taxas:

Nível médio: R$ 60,00; e

Nível superior: R$ 90,00.

Os grupos isentos são: